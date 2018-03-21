9 интересных фильмов про инопланетное вторжение

Немного о «Тихоокеанском рубеже — 2» 22 марта на большие экраны выходит вторая часть зрелищной картины Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж». В этот раз Гильермо занял место не режиссера, а продюсера фильма, но надеемся, что продолжение получится не менее эффектным! Для тех, кто в ближайшее время не сможет попасть на премьеру, мы подготовили 8 других, не менее классных картин про инопланетное вторжение. Втайне надеемся, что данные фильмы не более чем фантазия создателей и они не знают чего-то такого, о чем не знаем все мы!

«День независимости», 1996 Действие второй части будет происходить через десять лет после победы над вторжением гигантских инопланетных монстров кайдзю. Но, как оказалось, это еще не конец… Земле предстоит пережить вторую волну атаки сверхъестественных чудовищ и вновь пустить в дело огромные машины, которые называют егерями. И если в первой части вся ответственность за победу лежала на плечах маршала Стэкера Пентекоста ( Идрис Эльба ), то теперь это место отведено его сыну Джейку, который решил встать на путь исправления и избавить родную Землю от внечеловеческой угрозы. Только вот монстры кайдзю претерпели некоторые изменения в процессе инопланетной эволюции — они стали больше, мудрее, свирепее и сильнее. Сможет ли новая команда пилотов и модернизированная версия егерей дать отпор врагу?

Картина, ставшая самой кассовой в свое время, до сих пор приводится в пример как наиболее удачная лента про инопланетное вторжение. Все произошло 2 июля 1996 года… К Земле подлетает огромный корабль, на борту которого находятся совсем не мирные создания. Их цель — уничтожить главные города мира и поработить человечество. Остановить инопланетных захватчиков практически нереально: их корабли надежно защищены мощным силовым полем. Решить эту проблему поручают ученому Дэвиду Левинсону и капитану Стивену Хиллеру. Смогут ли эти двое разрушить неуязвимость кораблей и спасти человечество? Этот фильм произвел огромное впечатление на неискушенного спецэффектами зрителя 90-х годов — они были просто нереальными. «Люди в черном», 1997

«Война миров», 2005 Комедия, снятая по мотивам комиксов Лоуэлла Каннигема, про попытку одного из незарегистрированных пришельцев поработить Землю, забрав у бедного кота по кличке Орион ошейник с брелоком. Но два опытных агента секретного надправительственного учреждения, контролирующего пребывание инопланетных пришельцев на Земле, Кей и Джей ни за что не допустят этого. Если потребуется, они истребят всех инопланетян, легально проживающих на Земле… Картина легкая, как раз для семейного субботнего вечера. Даже вдумываться не придется в сюжет, зато можно посмеяться от души. И кстати, фильм получил премию «Оскар» за лучший грим, да и актерский состав непременно порадует: Томми Ли Джонс Уилл Смит стали самым запоминающимся дуэтом 90-х.

«Район № 9», 2009 Когда за дело берется Том Круз , «плохие парни» и монстры точно будут побеждены, других вариантов просто нет. Здесь та же история. Фильм начинается с предисловия о том, что в XXI веке люди настолько почувствовали себя хозяевами планеты и погрязли в своих проблемах, что перестали замечать все происходящее вокруг. Они бы могли даже не заметить инопланетный корабль, который приземлился на стадионе, и пришельца, пришедшего в чей-нибудь дом… Инопланетные существа наблюдают за нами и ждут подходящего момента, чтобы напасть, разрушив все, что мы так усердно строили и развивали. Но, к счастью, такого не произошло: герой Тома Круза, обычный крановщик из Бруклина, опять всех спас.

Фильм Нила Бломкампа о безмозглых пришельцах, которые были вынуждены остановиться на Земле. В их планы не входило захватывать нашу планету, порабощать население, разрушать города, им просто было нужно временное убежище, пока за ними не прилетит корабль и не заберет их домой. Беженцев с другой планеты поселили в южноафриканский Район № 9, превратив жизнь местных в настоящий ад, выбраться из которого не так просто… Бедным людям приходится терпеть произвол инопланетных гостей, а те тем временем не спешат соблюдать земные законы и домой возвращаться тоже не хотят. Но, с другой стороны, ничто человеческое пришельцам не чуждо, и такие чувства, как любовь и сострадание, они готовы дать главному герою, от которого отвернулась целая семья. Будет ли битва между людьми и пришельцами? На чью сторону в конечном итоге встанет главный герой? Улетят ли беженцы обратно? На эти и другие вопросы получите ответы только после просмотра этой душетрепещущей драмы. «Морской бой», 2012

«Грань будущего», 2014 Суперблокбастер, созданный по мотивам одноименной компьютерной игры, оценят любители «Трансформеров» и подобных картин. Земные жители контактируют с инопланетными цивилизациями с целью узнать, есть ли жизнь на Марсе? В один из прекрасных дней станция NASA , расположенная на Гавайских островах, передает сигнал на ближайшую из планет, где, по мнению ученых, возможна жизнь. К сожалению, они не ошиблись… Получив сигнал и приняв его за «приглашение», иноземные существа недолго думая отправили пять кораблей на Землю. Катастрофа по пути, некие изменения в планах пришельцев, и вот люди в опасности. Защитить землян поручают лейтенанту Алексу Хопперу, командору Стоуну Хопперу, капитану Юги Нагата, адмиралу Терренсу Шэйну, старшине Коре Рейкс. Кто же останется победителем в этом неравном бою? И да, нельзя не отметить явный актерский талант Рианны, которая рвалась в бой и была довольно решительна при принятии решений.

И снова Том Круз! Только на этот раз ему досталась роль майора Билла Кейджа — здесь хотя бы будет понятно, откуда он так виртуозно владеет огнестрельным оружием и почему именно он должен сражаться с инопланетянами. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Земля подверглась нападению инопланетной расы, которой уже удалось захватить Западную и Центральную Европу. Государства объединяются в попытке побороть пришельцев, но даже общими силами победить невозможно. Но для Билла нет ничего невозможного! Каким-то чудом он оказывается во временной петле и с каждой новой своей смертью попадает в один и тот же бой. Настоящий день сурка, благодаря которому он сможет найти способ победить врага и спасти человечество. Прибавьте к этому нереальные спецэффекты, первоклассную актерскую игру, частичку драмы и получите картину, на которую не жалко потратить вечер выходного дня. «Прибытие», 2016

В основе фильма лежит повесть Теда Чана «История твоей жизни», и рассказывает она о неожиданном появлении неопознанных летающих объектов в разных концах земного шара. Мир содрогается, жители не знают, что делать. Никто не понимает, чего хотят пришельцы и как идти с ними на контакт, но военные силы уже подготовлены, чтобы в случае опасности дать отпор. Чтобы найти общий язык с инопланетными существами, правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели. Судьба всего мира зависит только от них… Этот фильм, в отличие от остальных, не тянет на развлекательный. Он очень умный, глубокий, научный, сложный для понимания и грустный. Здесь нет шаблонных представлений о пришельцах и о том, что они хотят, — на протяжении всего фильма зритель должен вместе с героями это понять… Главные герои и редкие диалоги не портят впечатление, а смерть, которой наполнена картина, заставляет задуматься о будущем и настоящем. Не зря фильм получил 8 номинаций на «Оскар» и премию за лучший звуковой монтаж! «Цыпленок Цыпа», 2005

Мультфильм про инопланетных захватчиков, который основан на народной басне про цыпленка, который вопил, что на Землю падают небеса! Действие сюжета разворачивается в вымышленном городке Нью-Дубки и крутится вокруг забавного цыпленка по имени Цыпа, который жутко перепугал всех жителей, когда звонил в колокол и уверял, что Землю накроют небеса. Конечно, ничто никуда не падало, но репутация была подпорчена. И вот когда городку Нью-Дубки будет действительно угрожать опасность, Цыпе никто не поверит. Ему придется в одиночку спасать местных жителей.