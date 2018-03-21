Солистка САТОБ презентовала книгу «Непридумки» — невыдуманные поэтические истории из детства

Невыдуманные истории из детства, или Поэтические рассказы о выросших мальчиках и девочках. Солистка и режиссер Самарского академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России Евгения Тенякова презентовала свою новую книгу — «Непридумки». Кто стал героями этих детских историй и можно ли назвать «непридумки» новым жанром, узнала Алена Власова.

Легко учила стихи в детстве, с удовольствием декламировала их по ролям и любила сочинять. Графоманка, но пишущая только тогда, когда душа этого просит. Так рассказывает о себе заслуженная артистка России Евгения Тенякова. Для солистки и режиссера Самарского академического театра оперы и балета «Непридумки» — это уже третья поэтическая книга. В сборник вошли 12 рассказов в стихах — истории из детства, которыми поделились с артисткой ее близкие и коллеги.

”Мне очень важно найти вот эти изюминки, жемчужинки детские. Вообще, эта книга — новый жанр «Непридумки» — невыдуманные истории из детства. И люди, когда я им дарила эти истории, добрыми и теплыми слезами плакали”, — рассказывает Евгения.

История сборника началась год назад. Евгения Тенякова как режиссер тогда работала над опереттой «Сильва». На роль одного из героев — Фери — выбрали солиста театра оперы и балета Владимира Медведева

Чтобы молодой артист лучше понял возрастного персонажа, Тенякова попросила рассказать его свое яркое воспоминание из детства. Оно и стало основой первого стихотворения будущей книги — «Заплыв».

Вошли в сборник и две личные истории артистки — «Играю» и о том, как она однажды… своровала!

”На самом деле я в 4 года у своей соседки, девочки, такой же как и я по возрасту, утащила от термометра — он был на улице, сломался — была там такая трубочка с ярким-ярким красным шариком, и вот я ее домой и принесла. И что мне за это было — это уже в истории”, — интригует Евгения.

Автор книги не исключает, что у «Непридумок» будет продолжение: близким понравилось рассказывать ей свои истории. А у самой артистки в планах — творческий юбилейный вечер.