Голос Франции. Лучшие русские и французские фильмы друг о друге

20 марта отмечается Международный день франкофонии — международной организации сотрудничества франкоязычных стран, в которую входят более 80 государств. В Москве с 22-го по 25 марта пройдет Кинофестиваль франкофонии, где покажут семь кинолент из Франции, Швейцарии, Бельгии и Румынии, а также программа анимационных фильмов из Канады. Редакция портала Москва 24 в преддверии фестиваля предлагает вспомнить знаменитые французские фильмы о России и российские фильмы о Франции.

Французы — о России Бесы (1987 год)

Видео: YouTube/hallettdale

Фильм «Бесы» был снят польским режиссером Анджей Вайдой по пьесе Альбера Камю «Одержимые» (инсценировка «Бесов» Федора Достоевского ). В центре внимания картины — Россия в период революционных настроений. Как раз в это время в маленький провинциальный город из-за границы приезжает глава революционной ячейки Николай Ставрогин

Интересно, что в отличие от романа Достоевского, в пьесе «Одержимые» Лиза и Ставрогин по сюжету фильма не погибают. А в преддверии начала съемок французские продюсеры фильма требовали у режиссера, чтобы в нем были заняты именно французские звезды. Вайда был уверен, что у поляков и русских получилось бы лучше, но лучшего фильма по «Бесам» пока не снято.

"Восток — Запад" (1999 год)

Видео: YouTube/LRUU

Фильм снят по мотивам книги Нины Кривошеиной «Четыре трети нашей жизни». В ее создании участвовали французские, русские, украинские, болгарские и испанские деятели кинематографа. Режиссером же выступил француз Режис Варнье. Фильм описывает события конца 1940-х, когда на волне послевоенного патриотизма многие русские эмигранты вернулись в СССР. Главный герой Алексей Головин вместе с французской женой Мари приезжают в СССР и воочию сталкиваются с жуткими реалиями сталинского тоталитаризма.

Примечательно, что Олег Меньшиков, сыгравший Головина, не знал французского языка — он разучивал свою роль полностью на слух. После каждого съемочного дня он учил французский текст, записанный ему ассистентом русскими буквами, для съемок следующего эпизода.

Виктор (2014 год)

Видео: YouTube/Фильмы

Экранный герой Депардье — бывший гангстер, который некоторое время жил в России. Раньше француз Виктор Ламберт специализировался на похищении произведений искусства, и в этом деле ему не было равных. Однако после жестокого предательства со стороны своих сообщников, Виктор провел 15 лет за решеткой во Франции, а в это время его сына убили контрабандисты. После того, как герой наконец выходит на свободу, он возвращается в Москву и вместе со своей помощницей Александрой решает отомстить всем тем, кто подставил его в прошлом. Примечательно, что это была первая роль Депардье после получения российского гражданства.

Видео: YouTube/Kinologistika

Фильм охватывает пять лет из жизни знаменитого русского писателя: 1885-1890 годы. Именно эти годы являются самыми яркими в его биографии: Чехов становится известным в писательской среде, он пишет свои первые пьесы для театра, теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнает, что смертельно болен. При всей любви к русскому писателю, режиссер Рене Фере не стремился к стопроцентной достоверности или «русскости» фильма: все актеры говорят на чистом французском, в фильме нет ни одного русского актера, ни одной книги или надписи на кириллице. Даже сами съемки проходили во французском регионе Лимузен, а сцены Сахалина были отсняты в Норвегии.

Русские — о Франции Окно в Париж

Видео: YouTube/HardPig Studio

"Окно в Париж" — знаменитая отечественная картина Юрия Мамина. Фильм, повествующий о том, как жители простой питерской коммуналки в один прекрасный момент находят у себя в шкафу окно, которое ведет прямо в столицу Франции. По другую сторону оказывается квартира молодой парижанки, которой придется натерпеться от ее новых межгосударственных соседей. На ее долю выпадет нелегкое путешествие по грязной России, а когда семейство узнает о том, что чудесное окно будет действовать всего 13 дней, то они, теряя всякий контроль над собой, начинают тащить из парижских окрестностей все, что плохо лежит. «Окно в Париж» — это смешная и одновременно грустная история, раскрывающая, в том числе, нелицеприятные, но вполне реальные черты национального русского характера.

Д'Артаньян и три мушкетера

Видео: YouTube/MUSIC FOR ALL TIMES

Знаменитая советская экранизация исторического романа Александра Дюма отца, повествующая о противостоянии королевских мушкетеров во главе с гасконцем Д'Артаньяном и гвардейцев кардинала. Несмотря на то, что действие фильма происходит во Франции XVII века, снимали картину во Львове, Одессе, Свиржском замке и Хотинской крепости. Кроме того, на съемки выделялся довольно маленький бюджет, поэтому часть реквизита изготавливалась из подручных материалов (даже «алмазные подвески» были сделаны из обычной бижутерии).