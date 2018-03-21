Самые высокооплачиваемые советские режиссеры

Гонорар за постановку советского кинофильма для его режиссера зависел от многих факторов — от трех групп идейно-художественного уровня (соответственно, 8, 6 и 2,5 тысяч рублей), серийности картины и других причин.

Прокатная успеваемость киноработы в данном случае финансовой роли не играла — гонорар выплачивался после одобрения фильма Госкино СССР. Тарифная сетка

В начале 60-х годов существовал приказ Минкульта СССР от 3.04.1961 г. № 131, касающийся «размеров постановочного вознаграждения за осуществление постановки художественных кинофильмов, фильмов-спектаклей и телефильмов». Труд режиссеров-постановщиков, поделенных на 3 категории по «идейной художественности» их работ, в любом случае ценился дороже вклада остальных участников киногруппы, включая актеров.

В финансовом плане, вне зависимости от группы, к которой был отнесен фильм, «рулили» именно главные режиссеры вкупе с кинооператорами — они неизменно зарабатывали больше других. Режиссер фильмов первой группы получал за постановку 8 тысяч рублей (в 60-е годы самый крутой советский автомобиль «Волга» стоил 6,5 тысяч рублей), кинооператор зарабатывал от 3 до 1,5 тысяч (диапазон от 1-й до 3-й группы). Максимум актера был — 2 тысячи рублей. Впоследствии размеры этих тарифов соответствующими приказами Минкульта СССР неоднократно менялись, но всегда в пользу режиссеров. Кто из кинематографистов шиковал

По тогдашним советским расценкам, полнометражный фильм (90 — 100 минут) в среднем, в зависимости от категории, обходился по зарплате главному режиссеру в 4 — 6,5 тысяч рублей. Если двухсерийный, то сумма, соответственно, удваивалась.

Считается, что самым-самым «олигархом» советского кинематографа являлся Леонид Гайдай , чьи комедии покорили миллионы советских зрителей и любимы нами до сих пор. В действительности это не так, хотя кассовые сборы картин Гайдая по советским меркам были реально ошеломительными. За «Кавказскую пленницу» Леонид Иович заработал чуть более 6 тысяч рублей. По-советски много, но явно несопоставимо с доходами Сергея Бондарчука , автора фундаментальнейшей отечественной киноэпопеи «всех времен и народов» «Война и мир».

Владимира Басова, Станислава Ростоцкого, По расценкам Минкульта СССР, если кинорежиссеры имели звание народного артиста (оно было у Евгения Матвеева Юрия Озерова и многих других культовых советских кинорежиссеров), «полнометраж» для них стоил 7,5 тысяч рублей. Двухсерийные «А зори здесь тихие» Ростоцкого режиссеру оплачивались вдвойне. Бондарчуку за четырехсерийную эпопею «Война и мир» полагалось не менее 30 тысяч рублей. Контрразведчик Игорь Атаманенко, собиравший материал для своей книги о съемках этого поистине грандиознейшего фильма советского кинематографа, в одном из интервью говорил, что «ВиМ» обошелся советскому госбюджету в 60 миллионов рублей (100 миллионов долларов по курсу 1967 года). Немыслимые по тем временам деньги («Жигули» тогда стоили 5,6 тысяч рублей)!

Что получали наши «оскароносцы» Атаманенко называл Сергея Бондарчука первым легальным советским миллионером, перечисляя только суммы его официальных премий (без гонораров) — порядка 250 тысяч рублей за картины «Война и мир», «Судьба человека», « Тарас Шевченко ». А также стоимость московской квартиры и дач в Крыму Подмосковье , «Мерседеса»…

Фильм самого высокооплачиваемого режиссера отечественного кинематографа С. Бондарчука в 1969 году в Лос-Анджелесе получил «Оскар». Спустя 12 лет аналогичную награду там же заслужила работа Владимира Меньшова Москва слезам не верит» — душевная многосерийная мелодрама из жизни московских лимитчиц, до сих пор трогающая сердца миллионов жителей постсоветского пространства.

За «Москву…» Меньшов в 1981 году получил Госпремию СССР (5 тысяч рублей). До «оскаровского» признания культовый фильм советская кинокритика в печати в основном гнобила. Для сравнения: Сергей Бондарчук за свою кинематографическую карьеру получил 5 премий в СССР — Сталинскую (1952 год), Ленинскую (1960 год), три Госпремии — СССР, РСФСР и УССР (соответственно, 1984, 1977 и 1982 годы, все в денежном выражении). Плюс «Оскар» за «Войну и мир» (1969).