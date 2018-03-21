Создатели военной ленты уходят от киношных штампов

21 марта на «Мосфильме» состоялся просмотр «черновой сборки» киноленты «Коридор бессмертия». Военно-историческая драма выйдет на больших экранах в 2019 году. На страницах «ВМ» неоднократно появлялись репортажи со съемок.

Кинокартина повествует о железнодорожниках, которым удалось спасти многие тысячи жизней в осажденном городе. За 17 дней еще вчерашние школьницы построили 33-километровую Шлиссельбургскую магистраль, соединив Ленинград с Большой землей. Секретную железную дорогу назвали «дорогой победы». По ней ночью проходило свыше 30 поездов, которые доставляли в Ленинград 75 процентов всех жизненно необходимых припасов.

— Об этой странице истории войны почти ничего не известно, — рассказывает режиссер фильма Федор Попов. — О блокаде написано много. А о так называемой дороге победы или дороге смерти — почти ничего.

Одна из деталей — перевоз циклотрона, который потом использовали в дальнейших исследованиях по разработке ядерной бомбы. В кинокартине это один из ключевых моментов, который сталкивает главных героев. И заставляет сделать выбор, что важнее: жизнь или интересы государства.

Одна из главных героинь — ленинградка Маша Яблочкина. Ее подружка — София Вишнявская. По сюжету, после блокадной зимы 1941/42 года они попадают на железнодорожные курсы. Потом — в паровозную колонну особого резерва Народного комиссариата путей сообщения.

У фильма непростая история — выйти на большие экраны он должен был в 75-ю годовщину прорыва. Однако его создатели столкнулись с нехваткой финансирования. У банка, где хранились деньги на съемку, отозвали лицензию. Съемочную группу это не остановило.

— Скажу откровенно, средств и сейчас не хватает. Но зритель все-таки увидит картину в январе следующего года. Мы его выпустим к знаменательной дате — полному освобождению Ленинграда, — заверил Федор Попов.

Примечательно, что в фильме совсем не звучит немецкая речь, сам же враг показан в виде бронепоезда, с которого то и дело обстреливают героев. По словам режиссера, он специально постарался уйти от киношных стереотипов, которыми изобилуют современные фильмы.

Съемки проходили в Подмосковье, Ленинградской и Новгородской областях. Работали в минусовую температуру.

Для киноленты все костюмы героев создавали по архивным фотографиям тех лет. Конечно, есть и графика, которую добавляли по мере необходимости. Например, блокадный город пришлось очистить от рекламы.

Уже в апреле фильм будут показывать прокатчикам.

— Материала очень много. Фильм не только для больших экранов, но и для ТВ. Хватит на четыре серии, — отмечает Попов.