Кинопробы юной Натали Портман и альтернативная концовка фильма «Леон»

А вы знали, что легендарный фильм Люка Бессона , ставший дебютным для юной актрисы, в оригинале был гораздо более жестким и провокационным? Да и сама 12-летняя Натали Портман была невероятно близка к тому, чтобы не пройти кинопробы, от записи которых, кстати, мурашки по коже бегут.

Киноблогер Виталий Дубогрей, он же dubikvit открывает секреты про фильм Леон, а это отличный повод пересмотреть это культовое кино еще раз.

Изначально Натали Портман не прошла кастинг на роль Матильды в фильм Люка Бессона «Леон». Ее не взяли, так как героине по сценарию было 13-14 лет, а Натали, когда она пришла на пробы, не исполнилось еще и 12. В итоге кастинг-директор сказал: «Ты слишком юная для этой роли. Возвращайся домой».

А знаете сколько юных актрис участвовали в кастинге? Более двух тысяч! Но тем не менее у Натали появился второй шанс.

Бессон, неудовлетворенный результатами проб, решил посмотреть на тех, кому отказали из-за возраста. Среди них были Лив Тайлер и Натали Портман. Тайлер пробы так и не прошла — в свои 15 она выглядела слишком взрослой для этой роли. А вот Портман предстала именно перед режиссером — Люк Бессон в этот раз руководил пробами сам.

Он был поражен тем, как совсем юная актриса, на счету у которой был лишь небольшой театральный опыт, исполнила сцену, где Матильда переживает потерю своего брата. Бессон, впечатленый глубиной сыгранных эмоций, остановил пробы и сказал, что актриса найдена.

Вот ролик, на котором записан фрагмент кинопроб юной Натали для фильма «Леон».

Правда родители Натали настояли на некоторых правках в сценарии фильма, который изначально был гораздо более жестким и противоречивым. Например известно, что изначально задумывалась все-таки сексуальная сцена между Леоном и Матильдой.

Кроме того, родителей волновало курение главной героини. Они настояли на том, чтобы в фильме было не больше пяти сцен с курением Матильды, и чтобы во время них она не затягивалась и не выдыхала сигаретный дым.

В итоге от сексуальной сцены отказались совсем. Единственный намек на нее остался в версии, смонтированной для европейского проката. Там осталась сцена, где герои лежат в одной постели и Матильда рассуждает о сексе. В американской версии фильма, от этого эпизода не осталось и следа, так же, как и от какого-либо намека на сексуальное напряжение между ними.

В первой версии сценария, который Бессон написал всего за месяц, была совершенно другая концовка. Хотите знать, как должен был закончиться этот фильм в первоначальной версии? Пожалуйста! Усаживайтесь поудобнее и читайте.

«Появляется Матильда. На ней большой плащ Леона, в руке пистолет с глушителем. Ее лицо жестко и неподвижно — мы никогда не видели ее такой. У входа в здание стоят два копа, которые пораженно смотрят на нее. Это последнее выражение лица в их жизни.

Она заходит в коридор. В его конце Стэнсфилд смеется вместе со своими коллегами. Матильда идет, пока не видит белую простыню на полу. Она приседает и приподнимает один конец. Кровь Леона повсюду, но выражение его лица милое и расслабленное. Матильда гладит его по щеке.

Кто-то стучит по спине Стэнсфилда. Группа оборачивается и видит маленькую девочку, сидящую возле трупа. Матильда целует Леона и встает. Ее пистолет остается лежать на полу.

Она смотрит на Стэнсфилда, прямо в его глаза и широко улыбается. Стэнсфилд не понимает, что происходит. Матильда достает свою руку из кармана и кидает ему что-то. Стэнсфилд ловит предмет. Это металлическое кольцо. Стэнсфилд все меньше и меньше понимает, что сейчас происходит.

Матильда распахивает свой плащ: внутри находится связка из дюжины гранат. У одной недостает кольца.

Стэнсфилд понимает все…

Мощный, всеобъемлющий, абсолютный взрыв!

Ударная волна опрокидывает всех стоящих на улице. Все еще в замедленной съемке тысячи обломков падают на землю. Дождь кажется еще более печальным чем обычно».

Как вам такая версия финала фильма? Поделитесь в комментариях.