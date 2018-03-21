Жанр: триллер, драма, криминал
Год: 1976
Страна: США Режиссер: Мартин Скорсезе
Сценарий: Пол Шредер
Кто снимался в фильме «Таксист»: Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, Дайэнн Эбботт, Фрэнк Эду, Виктор Арго, Джино Ардито, Гарт Эйвери, Питер Бойл, Альберт Брукс, Гарри Кон, Коппер Каннингэм Сюжет фильма «Таксист» Тревис Бикл (Роберт де Ниро) — один из тех американских парней, которых «накрыл» вьетнамский синдром. Бывший морской пехотинец не спит по ночам. Он устраивается ночным таксистом и кружит по тем районам Нью-Йорка, куда полиция не любит заглядывать. Тревис наблюдает своих пассажиров, обитателей задыхающегося от мусора ночного города: полусумасшедшего ревнивца, собирающегося убить жену за ее связь с чернокожим, малолетних проституток, воров и наркоманов.
Словно светлый ангел среди порока и грязи является ему милая девушка Бетси. Она работает в предвыборном штабе сенатора Палантайна и кажется недосягаемой. Тревис находит возможность познакомиться с ней и на первом же свидании ведет в кинотеатр на сеанс порнофильма, искренне не подозревая, что это оскорбительно для девушки. Бетси дает понять Тревису, что он человек не ее круга и их отношения невозможны.
Тревис разыскивает малолетнюю проститутку Айрис, которая когда-то села к нему в такси, пытаясь убежать от сутенера. Он хочет вырвать девочку — Айрис еще нет и тринадцати ‒ из лап мерзавца и уговаривает ее вернуться к родителям, но понимает, что бессилен.
В конце концов Тревис решает, что он сам должен очистить город от скверны и грязи и показать, чего он стоит. Он покупает оружие и часами перед зеркалом отрабатывает приемы.
После неудачного покушения на сенатора Палантайна, расточавшего на митинге лицемерные предвыборные обещания, Тревис расправляется с очередным клиентом Айрис и консьержем борделя и сам получает ранение в шею.
В спутанном сознании Тревис снова видит Бетси, ее виноватое и восхищенное лицо, газетные вырезки о его героическом поступке и благодарственное письмо от родителей Айрис… Интересные факты о фильме «Таксист»:
Фильм регулярно фигурирует в первой половине лучшей сотни фильмов по версии IMDb. Сценарий фильма ‒ в известной степени переработка фабулы классического вестерна «Искатели» с включением некоторых фактов биографии самого сценариста. Среди литературных источников ‒ произведения Достоевского («Записки из подполья») и Сартра («Тошнота»). Съемки проходили в Нью-Йорке в те дни, когда на город обрушилась небывалая жара, а сборщики мусора объявили забастовку.
Трейлер фильма «Таксист»: https://www.youtube.com/watch?v=9VODKM5gmdI