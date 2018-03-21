«Таксист»

Жанр: триллер, драма, криминал

Год: 1976

Словно светлый ангел среди порока и грязи является ему милая девушка Бетси. Она работает в предвыборном штабе сенатора Палантайна и кажется недосягаемой. Тревис находит возможность познакомиться с ней и на первом же свидании ведет в кинотеатр на сеанс порнофильма, искренне не подозревая, что это оскорбительно для девушки. Бетси дает понять Тревису, что он человек не ее круга и их отношения невозможны.

Тревис разыскивает малолетнюю проститутку Айрис, которая когда-то села к нему в такси, пытаясь убежать от сутенера. Он хочет вырвать девочку — Айрис еще нет и тринадцати ‒ из лап мерзавца и уговаривает ее вернуться к родителям, но понимает, что бессилен.

В конце концов Тревис решает, что он сам должен очистить город от скверны и грязи и показать, чего он стоит. Он покупает оружие и часами перед зеркалом отрабатывает приемы.

После неудачного покушения на сенатора Палантайна, расточавшего на митинге лицемерные предвыборные обещания, Тревис расправляется с очередным клиентом Айрис и консьержем борделя и сам получает ранение в шею.

В спутанном сознании Тревис снова видит Бетси, ее виноватое и восхищенное лицо, газетные вырезки о его героическом поступке и благодарственное письмо от родителей Айрис… Интересные факты о фильме «Таксист»:

Фильм регулярно фигурирует в первой половине лучшей сотни фильмов по версии IMDb. Сценарий фильма ‒ в известной степени переработка фабулы классического вестерна «Искатели» с включением некоторых фактов биографии самого сценариста. Среди литературных источников ‒ произведения Достоевского («Записки из подполья») и Сартра («Тошнота»). Съемки проходили в Нью-Йорке в те дни, когда на город обрушилась небывалая жара, а сборщики мусора объявили забастовку.

Трейлер фильма «Таксист»: https://www.youtube.com/watch?v=9VODKM5gmdI