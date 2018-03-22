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Жуткое зрелище: лысый Антонио Бандерас со сбритыми бровями на фотоколле сериала «Гений»
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Жуткое зрелище: лысый Антонио Бандерас со сбритыми бровями на фотоколле сериала «Гений» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
На тех, кто еще помнит времена, когда Антонио Бандерас был знойным красавчиком и вообще секс-символом, фотоколл второго сезона сериала «Гений» наверняка произведет неизгладимое впечатление: 57-летний Бандерас, сыгравший в новом сезоне главную роль (художника Пабло Пикассо), вышел на красную дорожку со сбритыми бровями и обритой головой. На столь радикальные меры Антонио, конечно же, пошел ради искусства — именно для роли Пикассо в «Гении» ему пришлось лишиться волос. Увидеть Бандераса в «Гении» можно будет с 25 апреля 2018 в эфире National Geographic.
попкорнnews
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