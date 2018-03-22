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Тесса Томпсон и Крис Хемсворт сыграют «Людей в черном»
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Тесса Томпсон и Крис Хемсворт сыграют «Людей в черном» 

Киноафиша 20 минут назад
Фото: Киноафиша
Харизматичная героиня Тессы Томпсон из «Тора: Рагнарек» отлично вписалась в компанию к богу-громовержцу в исполнении Криса Хемсворта. Теперь у актеров появилась еще одна возможность сыграть вместе.
Хемсворт и Томпсон ведут переговоры об участии в перезапуске фантастической франшизы «Люди в черном». Актеры разделят между собой две ключевые роли, третья пока вакантна.
Режиссер «Форсажа 8» Ф. Гэри Грей займется постановкой крупномасштабного блокбастера, Мэтт Холлоуэй («Железный человек») напишет сценарий. Стивен Спилберг, исполнительный продюсер оригинальной трилогии, по-прежнему останется в проекте.
Премьера «Людей в черном 4» запланирована на 14 июня 2019 года.
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