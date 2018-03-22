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THR: спин-офф «Людей в чёрном» воссоединит на экране исполнителей главных ролей в третьем «Торе»
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THR: спин-офф «Людей в чёрном» воссоединит на экране исполнителей главных ролей в третьем «Торе» 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Роль в фильме получила Тесса Томпсон.
По информации издания The Hollywood Reporter, актриса Тесса Томпсон, известная по картинам «Аннигиляция», «Тор: Рагнарёк» и «Крид: Наследие Рокки», исполнит одну из главных ролей в грядущем спин-оффе серии «Люди в чёрном».
В начале марта стало известно, что переговоры об участии в фильме ведёт Крис Хемсворт, сыгравший Тора в киновселенной Marvel. По данным источников THR, актёр пока не согласовал условия, однако сделает это в ближайшее время. Таким образом, Хемсворт и Томпсон снова сыграют вместе.
Детали будущего спин-оффа держатся в секрете, однако, судя по доступной информации, студия Sony хочет мягко перезапустить серию примерно так же, как Universal сделала с «Миром Юрского периода». Источники также сообщают, что в проекте появтся не только пара главных героев, а фильм будет более глобальным.
Агентов Джея и Кея из оригинальной трилогии, которых сыграли Уилл Смит и Томми Ли Джонс, скорее всего не будет, но действие развернётся в той же вселенной.
Режиссёром картины станет постановщик «Форсажа 8» Ф. Гэри Грей, а сценарий напишут Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, работавшие над «Железным человеком». Исполнительным продюсером назначен Стивен Спилберг.
Премьера фильма запланирована на 14 июня 2019 года.
#людивчёрном #кино
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