THR: спин-офф «Людей в чёрном» воссоединит на экране исполнителей главных ролей в третьем «Торе»

По информации издания The Hollywood Reporter, актриса Тесса Томпсон, известная по картинам «Аннигиляция», «Тор: Рагнарёк» и «Крид: Наследие Рокки», исполнит одну из главных ролей в грядущем спин-оффе серии «Люди в чёрном».

В начале марта стало известно, что переговоры об участии в фильме ведёт Крис Хемсворт , сыгравший Тора в киновселенной Marvel. По данным источников THR, актёр пока не согласовал условия, однако сделает это в ближайшее время. Таким образом, Хемсворт и Томпсон снова сыграют вместе.

Детали будущего спин-оффа держатся в секрете, однако, судя по доступной информации, студия Sony хочет мягко перезапустить серию примерно так же, как Universal сделала с «Миром Юрского периода». Источники также сообщают, что в проекте появтся не только пара главных героев, а фильм будет более глобальным.

Премьера фильма запланирована на 14 июня 2019 года.

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