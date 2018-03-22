Призрак мюзикла: лучшие и худшие работы Эндрю Ллойд Уэббера

22 марта празднует свой 70-летний юбилей Эндрю Ллойд Уэббер. Известный даже людям, далеким от музыкального театра, он стал живым символом мюзикла, а в 1992 году за свои заслуги был посвящен в рыцари. О работах одного из самых известных современных композиторов и о том, где их можно услышать прямо сейчас — в материале портала Москва 24.

Эндрю Ллойд Уэббер родился в Лондоне в музыкальной семье. Его отец, Уильям Ллойд Уэббер был композитором и органистом, мать Джин Джонстоун — скрипачкой и пианисткой. Дети музыкальной пары пошли по стопам своих родителей: младший сын Джулиан стал известным виолончелистом, а Эндрю — композитором. Мальчик рано обратился к музыке, уже к девяти годам создав свою первую сюиту в шести частях. В 1965-м он начал учиться в Королевском колледже музыки и впервые заинтересовался музыкальным театром.

Вскоре последовали и первые успехи на этом поприще. В 1965 году 17-летний Уэббер познакомился с 20-летним Тимом Райсом , в то время писавшем песни и мечтавшем об исполнительской карьере. В этом же году они завершили свою первую совместную работу — мюзикл «Такие, как мы» об известном британском благотворителе Томасе Джоне Барнардо, основавшем приют для сирот. Но, записав демо-версию, авторы не смогли найти финансирования. Впервые произведение было представлено публике лишь в 2005 году в рамках Сидмонтонского фестиваля, основанного самим Уэббером.

Два года спустя, в 1967 году, молодые авторы получили заказ на «поп-кантату» для школьного хора. Результатом стал мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов», основанный на библейской истории Иосифа Прекрасного. Изначально авторы создали 15-минутную версию, но впоследствии в связи с успехом постановки они расширили ее сначала до 35 минут, а впоследствии и вовсе до полутора часов.

Настоящий большой успех пришел к тандему вскоре после создания ими рок-оперы " Иисус Христос — суперзвезда", ставшей, пожалуй, самым известным произведением жанра, завоевавшим любовь не одного поколения по всему земному шару. Написанная в 1970-м, уже год спустя опера была поставлена на Бродвее. Сопровождаемая небывалым успехом зрителей и громкими протестами верующих, она возглавила Billboard, а уже в 1973 году была впервые экранизирована.

Видео: YouTube/Tristan Gunslinger

Последующие мюзиклы лишь укрепили славу Уэббера — «Эвита», написанная в соавторстве с Тимом Райсом в 1976 году, впоследствии легла в основу популярного фильма с Мадонной и Антонио Бандерасом в главных ролях, а мюзикл «Кошки» по мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота, шел в лондонском Вест-Энде без перерывов на протяжении 21 года (и 18 лет на Бродвее). Его же авторству принадлежит мюзикл, имеющий на Бродвее самую долгую историю — премьера «Призрака Оперы» состоялась 26 января 1988 года, и он продолжает радовать зрителей до сих пор (к настоящему моменту только на Бродвее состоялось более 12 тысяч представлений).

Видео: YouTube/David McDuff

Среди менее известных широкой публике, но также завоевавших популярность произведений Уэббера — история об игрушечных поездах «Звездный экспресс», ставший одним из самых популярных в истории Вест-Энда и до сих пор идущий в Германии, и «Расскажи мне в воскресенье» — романтическая история об англичанке, ищущей свою любовь в путешествии по США.

Видео: YouTube/Movieclips Trailer Vault

Последними на данный момент произведениями композитора стали мюзикл " Стивен Уорд ", поставленный в 2013 году в Лондоне — в его основу легла история о политическом скандале, ставшем известным как Дело Профьюмо и имевшем место в Великобритании в начале 1960-х, а также рок-мюзикл 2015 года «Школа рока», основанный на одноименном фильме 2003-го.

Видео: YouTube/Stephen Ward the Musical

В Москве В Москве из произведений Эндрю Ллойд Уэббера ставили и «Кошек» (2005-2006), и «Призрак Оперы», продержавшийся на сцене 1,5 года, но самым любимым у публики был и остается «Иисус Христос — суперзвезда». Рок-опера идет на двух сценах — в театре им. Моссовета (где в 2015-м состоялось тысячное представление) на русском языке, а в театре Стаса Намина — в оригинальной версии на английском. А если хочется чего-то новенького, можно съездить в Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»: там в 2015 году впервые в России был поставлен мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов».

Дома При желании ознакомиться с музыкой Эндрю Ллойд Уэббера сегодня необязательно идти в театр, ведь многие из произведений композитора были экранизированы, и даже не раз.

Первая экранизация рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» вышла на экраны вскоре после премьеры постановки, в 1973 году. Съемки фильма Нормана Джуисона проходили в Израиле на месте действия исторических событий, которые легли в его основу.

"Эвита" режиссера Алана Паркера вышла на экраны в 1996 году. Основанный на биографии Эвы Дуарте, фильм рассказывает историю жены президента Аргентины Хуана Перона . За роль в этом фильме Мадонна получила «Золотой глобус», а песня You Must Love Me также удостоилась «Золотого глобуса» и «Оскара». Кроме того, в ходе фильма Мадонна сменила костюмы 85 раз, таким образом, побив рекорд Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.

Экранизация «Призрака Оперы» вышла в 2004 году. С Джерардом Батлером , Эмми Россум и Патриком Уилсоном в главных ролях, фильм собрал в мировом прокате более 150 миллионов долларов. Часть средств для реализации проекта, впервые планируемого к запуску еще в 1989 году, внес сам композитор.

Телевизионная постановка «Иисус Христос — суперзвезда» 2000 года, созданная в Австралии, трактована уже в виде телеспектакля — все действие происходит в павильоне. Именно эта версия пришлась по вкусу авторам рок-оперы, в отличие от более известной экранизации 1973 года.

Существуют и другие телеверсии мюзиклов: не выходя из дома можно посмотреть «Кошек» 1998 года, «По мотивам Дживса» 2001 года, «Призрак Оперы», приуроченный к 25 юбилею мюзикла, а также сиквел «Призрака оперы» «Любовь не умрет никогда».

Лиза Минаева