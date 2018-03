Призрак мюзикла: лучшие и худшие работы Эндрю Ллойд Уэббера 

22 марта празднует свой 70-летний юбилей Эндрю Ллойд Уэббер. Известный даже людям, далеким от музыкального театра, он стал живым символом мюзикла, а в 1992 году за свои заслуги был посвящен в рыцари. О работах одного из самых известных современных композиторов и о том, где их можно услышать прямо сейчас — в материале портала Москва 24.

Эндрю Ллойд Уэббер родился в Лондоне в музыкальной семье. Его отец, Уильям Ллойд Уэббер был композитором и органистом, мать Джин Джонстоун — скрипачкой и пианисткой. Дети музыкальной пары пошли по стопам своих родителей: младший сын Джулиан стал известным виолончелистом, а Эндрю — композитором. Мальчик рано обратился к музыке, уже к девяти годам создав свою первую сюиту в шести частях. В 1965-м он начал учиться в Королевском колледже музыки и впервые заинтересовался музыкальным театром.

Два года спустя, в 1967 году, молодые авторы получили заказ на «поп-кантату» для школьного хора. Результатом стал мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов», основанный на библейской истории Иосифа Прекрасного. Изначально авторы создали 15-минутную версию, но впоследствии в связи с успехом постановки они расширили ее сначала до 35 минут, а впоследствии и вовсе до полутора часов.

Видео: YouTube/Tristan Gunslinger

Последующие мюзиклы лишь укрепили славу Уэббера — «Эвита», написанная в соавторстве с Тимом Райсом в 1976 году, впоследствии легла в основу популярного фильма с Мадонной и Антонио Бандерасом в главных ролях, а мюзикл «Кошки» по мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота, шел в лондонском Вест-Энде без перерывов на протяжении 21 года (и 18 лет на Бродвее). Его же авторству принадлежит мюзикл, имеющий на Бродвее самую долгую историю — премьера «Призрака Оперы» состоялась 26 января 1988 года, и он продолжает радовать зрителей до сих пор (к настоящему моменту только на Бродвее состоялось более 12 тысяч представлений).

Видео: YouTube/David McDuff

Среди менее известных широкой публике, но также завоевавших популярность произведений Уэббера — история об игрушечных поездах «Звездный экспресс», ставший одним из самых популярных в истории Вест-Энда и до сих пор идущий в Германии, и «Расскажи мне в воскресенье» — романтическая история об англичанке, ищущей свою любовь в путешествии по США.

Видео: YouTube/Movieclips Trailer Vault

Видео: YouTube/Stephen Ward the Musical

Дома При желании ознакомиться с музыкой Эндрю Ллойд Уэббера сегодня необязательно идти в театр, ведь многие из произведений композитора были экранизированы, и даже не раз.

Первая экранизация рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» вышла на экраны вскоре после премьеры постановки, в 1973 году. Съемки фильма Нормана Джуисона проходили в Израиле на месте действия исторических событий, которые легли в его основу.

"Эвита" режиссера Алана Паркера вышла на экраны в 1996 году. Основанный на биографии Эвы Дуарте, фильм рассказывает историю жены президента Аргентины Хуана Перона . За роль в этом фильме Мадонна получила «Золотой глобус», а песня You Must Love Me также удостоилась «Золотого глобуса» и «Оскара». Кроме того, в ходе фильма Мадонна сменила костюмы 85 раз, таким образом, побив рекорд Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.