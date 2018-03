Звезда «Отряда самоубийц» впала в ступор от неожиданного интервью с родным братом. Видео

Австралийский MTV записал интервью с известной миллионам зрителей по всему миру исполнительницей главной роли в фильме «Отряд самоубийц» Марго Робби . Однако телевизионный репортаж едва не закончился в самом начале. В качестве журналиста в студии развлекательного телеканала появился родной брат известной актрисы.

От неожиданности Марго Робби, буквально, на некоторое время потеряла дар речи. Оказывается, австралийская актриса даже и не представляла, что ее брат Кэмерон Робби работает на MTV.

We surprised @margotrobbie with her brother @cameronrobbiee during an interview for the #PeterRabbit movie in Sydney! %F0%9 °F%98%8D%F0%9 °F%98%AD%F0%9 °F%98%82 pic.twitter.com/HloTVNYysH

— MTV AUSTRALIA (@MTVAUSTRALIA) 19 марта 2018 г.

На кадрах видно, как актриса крайне шокирована появлением собственного брата. Однако Кэмерон, как опытный тележурналист, просит свою собеседницу успокоиться и перейти непосредственно к теме интервью.

В итоге, Кэмерону Робби

все-таки

удалось перевести беседу в более-менее

спокойное русло. После чего, он задал своей сестре главный вопрос о том, как ее выбрали на роль «легкомысленного и глуповатого» персонажа в новом фильме «Кролик Питер».

Сообщается, что австралийское подразделение MTV выпустило эксклюзивное интервью с Марго Робби о новой картине под названием «Кролик Питер», где звезда «Отряда самоубийц» также сыграла главную роль. Между тем, в социальных сетях многие отметили, что Камерон и Марго Робби очень похожи друг на друга.

Известной актрисе по фильму «Волк с Уолл-стрит