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Звезда «Отряда самоубийц» впала в ступор от неожиданного интервью с родным братом. Видео
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Звезда «Отряда самоубийц» впала в ступор от неожиданного интервью с родным братом. Видео 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Австралийский MTV записал интервью с известной миллионам зрителей по всему миру исполнительницей главной роли в фильме «Отряд самоубийц» Марго Робби. Однако телевизионный репортаж едва не закончился в самом начале. В качестве журналиста в студии развлекательного телеканала появился родной брат известной актрисы.
От неожиданности Марго Робби, буквально, на некоторое время потеряла дар речи. Оказывается, австралийская актриса даже и не представляла, что ее брат Кэмерон Робби работает на MTV.
We surprised @margotrobbie with her brother @cameronrobbiee during an interview for the #PeterRabbit movie in Sydney! %F0%9 °F%98%8D%F0%9 °F%98%AD%F0%9 °F%98%82 pic.twitter.com/HloTVNYysH
— MTV AUSTRALIA (@MTVAUSTRALIA) 19 марта 2018 г.
На кадрах видно, как актриса крайне шокирована появлением собственного брата. Однако Кэмерон, как опытный тележурналист, просит свою собеседницу успокоиться и перейти непосредственно к теме интервью.
В итоге, Кэмерону Робби
все-таки
удалось перевести беседу в  более-менее
спокойное русло. После чего, он задал своей сестре главный вопрос о том, как ее выбрали на роль «легкомысленного и глуповатого» персонажа в новом фильме «Кролик Питер».
Сообщается, что австралийское подразделение MTV выпустило эксклюзивное интервью с Марго Робби о новой картине под названием «Кролик Питер», где звезда «Отряда самоубийц» также сыграла главную роль. Между тем, в социальных сетях многие отметили, что Камерон и Марго Робби очень похожи друг на друга.
Известной актрисе по фильму «Волк с  Уолл-стрит
» Марго предложили роль в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Сообщается, что австралийская звезда может сыграть супругу режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тейт.
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