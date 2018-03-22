Шон Бин о Неде Старке в «Игре престолов»: «У него не было шансов выжить»

Шон Бин о Неде Старке в «Игре престолов»

Нед Старк продержался в «Игре престолов» всего лишь 9 серий, но и сегодня, спустя семь с лишним лет, герои сериала то и дело его упоминают. Можно без преувеличения говорить о том, что Нед Старк — самый важный погибший персонаж в сериале, и Шон Бин , сыгравший эту роль, гордится «наследием» своего персонажа, одновременно, впрочем, считая, что шансов продержаться дольше у Неда не было. «Это замечательно — когда твоего героя по-прежнему упоминают, поскольку он оказал такое большое влияние в первом сезоне», рассуждает Шон Бин в интервью Associated Press . «Нед был одним из немногих хороших людей. Все они — вероломные предатели, подлецы, а он выделялся на их фоне как человек с принципами, моралью, добрым сердцем. Сильный, уверенный в себе человек. Наверное, это и была одна из причин, по которой у него не было шансов выжить — он был недостаточно плохим».

«Наследие», кстати, есть не только у Неда Старка, но и у самого Шона Бина, из-за которого все актеры, играющие персонажей семьи Старков, и по сей день вынуждены говорить с йоркширским акцентом. По словам Шона, во время читки сценария первой серии продюсеры и другие участники съемочной группы сошлись во мнении, что Нед Старк должен звучать именно так, как предложил Бин — и в итоге все, кто играл Старков даже после ухода Бина, должны были разучивать такой же акцент.