«Апокалипсис сегодня»

Жанр: военный, драма, триллер

Год: 1979

Фильм снят по мотивам повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», выпущенной в 1902 году. Согласно первоначальному плану, съемки фильма должны были занять шесть недель, но они растянулись на 16 месяцев. Например, тайфун, обрушившийся на Филлиппины, где шли съемки, прервал их на несколько месяцев. Отснятый материал имел хоронометраж 15 часов. Поэтому монтаж картины вместо полугода занял два. Лишь на сведение звука как это представлял себе Коппола, ушло девять месяцев. Монтаж Фрэнсису Форду Копполе дался сложно, ему пришлось жертвовать целыми сюжетными линиями ради того, чтобы уложиться в хронометраж, пригодный для проката. Тогда он представил на Каннском кинофестивале трехчасовую собственную версию фильма; картина получила две «Золотые пальмовые ветви». Прославленный Марлон Брандо стал для режиссера ночным кошмаром. Несмотря на то, что ему еще до съемок заплатили миллион долларов — половину гонорара за фильм — он постоянно шантажировал Копполу тем, что покинет проект. При этом он не удосужился ни прочитать оригинальное произведение, ни сценарий фильма. Брандо согласился лишь на импровизацию. За время съемок бывший секс-символ набрал 40 кг! Поэтому снимали его лишь в темноте. Зато Фрэнсис Форд Коппола за время работы над картиной похудел на 45 кг.

Трейлер фильма «Апокалипсис сегодня»: https://www.youtube.com/watch?v=aVJPLSFsPFo