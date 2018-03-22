Жанр: военный, драма, триллер
Год: 1979
Страна: США Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
Сценарий: Джон Милиус, Фрэнсис Форд Коппола, Майкл Герр
Оператор: Витторио Стораро
Кто снимался в фильме «Апокалипсис сегодня»: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишбёрн, Альберт Холл, Харрисон Форд, Деннис Хоппер, Г. Д. Спрэдлин Сюжет фильма «Апокалипсис сегодня» Во время войны во Вьетнаме спецагент Уиллард отправляется в Камбоджу по реке. Ему поручено найти и убить полусумасшедшего дезертира, полковника Курца, создавшего в джунглях собственное королевство насилия. По мере того, как Уиллард все глубже продвигается в тропики, его миссия становится все сложнее, он начинает терять членов экипажа один за другим, а вместе с ними — и свой рассудок. «Мой фильм — не о Вьетнаме; он и есть Вьетнам, — сказал о своем детище Фрэнсис Форд Коппола. — Я уверен, что создал произведение искусства и не мог сделать лучше». Интересные факты о фильме «Апокалипсис сегодня»:
Фильм снят по мотивам повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», выпущенной в 1902 году. Согласно первоначальному плану, съемки фильма должны были занять шесть недель, но они растянулись на 16 месяцев. Например, тайфун, обрушившийся на Филлиппины, где шли съемки, прервал их на несколько месяцев. Отснятый материал имел хоронометраж 15 часов. Поэтому монтаж картины вместо полугода занял два. Лишь на сведение звука как это представлял себе Коппола, ушло девять месяцев. Монтаж Фрэнсису Форду Копполе дался сложно, ему пришлось жертвовать целыми сюжетными линиями ради того, чтобы уложиться в хронометраж, пригодный для проката. Тогда он представил на Каннском кинофестивале трехчасовую собственную версию фильма; картина получила две «Золотые пальмовые ветви». Прославленный Марлон Брандо стал для режиссера ночным кошмаром. Несмотря на то, что ему еще до съемок заплатили миллион долларов — половину гонорара за фильм — он постоянно шантажировал Копполу тем, что покинет проект. При этом он не удосужился ни прочитать оригинальное произведение, ни сценарий фильма. Брандо согласился лишь на импровизацию. За время съемок бывший секс-символ набрал 40 кг! Поэтому снимали его лишь в темноте. Зато Фрэнсис Форд Коппола за время работы над картиной похудел на 45 кг.
Трейлер фильма «Апокалипсис сегодня»: https://www.youtube.com/watch?v=aVJPLSFsPFo