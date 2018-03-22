Лучшие кинопремьеры недели 

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
Похожи ли дети героев прежних лет на своих отцов? На этой неделе выходят два фильма, в которых играют сыновья старых кумиров: «Тихоокеанский рубеж — 2» со Скоттом Иствудом и «Полночное солнце», где впервые главную роль играет Патрик Шварценеггер. Любителям артхауса стоит обратить внимание на картину «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом, а всей семьей можно сходить на «Кролика Питера» — комедию про сказочных зверюшек.
«Тихоокеанский рубеж — 2»
Мощные роботы рубятся с чудовищными монстрами. Попкорн обязателен!
Режиссер: Стивен С. ДеНайт В ролях: Джон Бойега, Скотт Иствуд, Кэйли Спэни, Берн Горман, Чарли Дэй
Продолжение фантастического блокбастера про монстров, атакующих нашу планету, и про людей, которые в костюмах огромных роботов противостоят пришельцам. Для тех, кто любит провести вечер, наблюдая, как огромные роботы сражаются с мерзкими чудовищами, все круша вокруг, «Тихоокеанский рубеж — 2» — не самый худший выбор. После событий первой части прошло десять лет, так что герои здесь новые. Появились и новые, более совершенные роботы, не требующие того, чтобы внутри находились пилоты. Первую часть режиссировал теперь уже оскароносный Гильермо дель Торо, но во время съемок «Тихоокеанского рубежа — 2» ему нужно было заниматься «Формой воды». Так в кресле режиссера оказался Стивен С. ДеНайт, для которого это первый полнометражный проект.
«Тебя никогда здесь не было»
Оцененный в Каннах артхаусный триллер про душевные муки персонажа Хоакина Феникса
Режиссер: Линн Рэмси В ролях: Хоакин Феникс, Данте Перейра-Олсон, Винисиус Дамассено, Нео Рэндолл, Джудит Анна Робертс
Суровый Джо (бородатый Хоакин Феникс), бывший агент ЦРУ с кучей душевных травм, помогает людям выбраться из серьезных ситуаций. Однажды его нанимает сенатор, у которого похитили дочку. Джо вызволяет белокурую девочку из публичного дома, но выясняет, что за похищением стоят очень непростые люди. Этот мистический триллер завоевал на Каннском фестивале две награды: Хоакин Феникс получил приз за лучшую мужскую роль, а режиссер и сценарист Линн Рэмси — награду за «Лучший сценарий». Музыку написал Джонни Гринвуд из Radiohead, а волшебство его саундтреков многие кинозрители уже успели оценить, в числе прочего, по «Призрачной нити».
«Гонка века»
Трагическое путешествие на яхте вокруг света
Режиссер: Джеймс Марш В ролях: Колин Ферт, Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Марк Гейтисс
В 1968 году британец Дональд Кроухерст в одиночку отправился в кругосветную гонку на отлично оборудованной яхте. Для него гонка стала делом жизни: для того, чтобы оснастить яхту необходимым, Дональд влез в большие долги. В путешествии, поняв, что он сильно отстал от соперников, Кроухерст решился на обман: он начал вести поддельный судовой журнал и сообщал ненастоящие данные о своем нахождении. Этот факт не мешает яхтсмену в исполнении Колина Ферта выглядеть не прохиндеем и обманщиком, а героическим неудачником, верящим в великие поступки.
«Незнакомцы: Жестокие игры»
Хоррор про трех манипулятивных маньяков в масках
Режиссер: Йоханнес Робертс В ролях: Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Эмма Белломи, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей
Одиннадцать лет назад вышли первые «Незнакомцы», став удачным дебютом режиссера Брайана Бертино. Там трое маньяков в масках не столько убивали, сколько пугали героев и играли с ними в жестокие психологические игры. В продолжении, сценарий которого написал тот же Бертино, перед нами вновь обычная семья, на которую открыли охоту трое психопатов в масках. Увидим ли мы на этот раз их лица?
«Полночное солнце»
Романтическая история про любовь без дневного света
Режиссер: Скотт Спир В ролях: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард, Кен Тремблетт
Юная Кэти больна редкой болезнью: она не переносит солнечного света и ведет только вечерний и ночной образ жизни. Однажды на девушку обращает внимание Чарли, в которого та была влюблена еще в детстве. «Полночное солнце» — первая большая роль 24-летнего сына Арнольда Шварценеггера. В любовную мелодраму Патрик Шварценеггер вполне вписался, сыграв романтичного парня, который готов помочь девушке и стать тем единственным.
«Кролик Питер»
Полумультик про отношения жизнерадостного кролика и неуклюжего фермера
Режиссер: Уилл Глак В ролях: Донал Глисон, Роуз Бирн, Сэм Нил
Экранизация книжки британской детской писательницы Беатрис Поттер про то, как лесные зверята атакуют фермерский огород. Роль молодого фермера исполнил Донал Глисон, его соседку, художницу, сыграла Роуз Бирн, а все очаровательные зверушки, в том числе заводила кролик Питер, мультяшные. Донал Глисон и Роуз Бирн хорошо смотрятся рядом с кроликами в сюртучках, а от режиссера Уилла Глака после «Отличницы легкого поведения» и «Секса по дружбе» вполне можно ждать легких остроумных комедий.