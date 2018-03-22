Лучшие кинопремьеры недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Похожи ли дети героев прежних лет на своих отцов? На этой неделе выходят два фильма, в которых играют сыновья старых кумиров: «Тихоокеанский рубеж — 2» со Скоттом Иствудом и «Полночное солнце», где впервые главную роль играет Патрик Шварценеггер . Любителям артхауса стоит обратить внимание на картину «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом , а всей семьей можно сходить на «Кролика Питера» — комедию про сказочных зверюшек.

«Тихоокеанский рубеж — 2»

Мощные роботы рубятся с чудовищными монстрами. Попкорн обязателен!

Продолжение фантастического блокбастера про монстров, атакующих нашу планету, и про людей, которые в костюмах огромных роботов противостоят пришельцам. Для тех, кто любит провести вечер, наблюдая, как огромные роботы сражаются с мерзкими чудовищами, все круша вокруг, «Тихоокеанский рубеж — 2» — не самый худший выбор. После событий первой части прошло десять лет, так что герои здесь новые. Появились и новые, более совершенные роботы, не требующие того, чтобы внутри находились пилоты. Первую часть режиссировал теперь уже оскароносный Гильермо дель Торо , но во время съемок «Тихоокеанского рубежа — 2» ему нужно было заниматься «Формой воды». Так в кресле режиссера оказался Стивен С. ДеНайт, для которого это первый полнометражный проект.

«Тебя никогда здесь не было»

Оцененный в Каннах артхаусный триллер про душевные муки персонажа Хоакина Феникса

Суровый Джо (бородатый Хоакин Феникс), бывший агент ЦРУ с кучей душевных травм, помогает людям выбраться из серьезных ситуаций. Однажды его нанимает сенатор, у которого похитили дочку. Джо вызволяет белокурую девочку из публичного дома, но выясняет, что за похищением стоят очень непростые люди. Этот мистический триллер завоевал на Каннском фестивале две награды: Хоакин Феникс получил приз за лучшую мужскую роль, а режиссер и сценарист Линн Рэмси — награду за «Лучший сценарий». Музыку написал Джонни Гринвуд из Radiohead, а волшебство его саундтреков многие кинозрители уже успели оценить, в числе прочего, по «Призрачной нити».

«Гонка века»

Трагическое путешествие на яхте вокруг света

В 1968 году британец Дональд Кроухерст в одиночку отправился в кругосветную гонку на отлично оборудованной яхте. Для него гонка стала делом жизни: для того, чтобы оснастить яхту необходимым, Дональд влез в большие долги. В путешествии, поняв, что он сильно отстал от соперников, Кроухерст решился на обман: он начал вести поддельный судовой журнал и сообщал ненастоящие данные о своем нахождении. Этот факт не мешает яхтсмену в исполнении Колина Ферта выглядеть не прохиндеем и обманщиком, а героическим неудачником, верящим в великие поступки.

«Незнакомцы: Жестокие игры»

Хоррор про трех манипулятивных маньяков в масках

Одиннадцать лет назад вышли первые «Незнакомцы», став удачным дебютом режиссера Брайана Бертино . Там трое маньяков в масках не столько убивали, сколько пугали героев и играли с ними в жестокие психологические игры. В продолжении, сценарий которого написал тот же Бертино, перед нами вновь обычная семья, на которую открыли охоту трое психопатов в масках. Увидим ли мы на этот раз их лица?

«Полночное солнце»

Романтическая история про любовь без дневного света

Юная Кэти больна редкой болезнью: она не переносит солнечного света и ведет только вечерний и ночной образ жизни. Однажды на девушку обращает внимание Чарли, в которого та была влюблена еще в детстве. «Полночное солнце» — первая большая роль 24-летнего сына Арнольда Шварценеггера . В любовную мелодраму Патрик Шварценеггер вполне вписался, сыграв романтичного парня, который готов помочь девушке и стать тем единственным.

«Кролик Питер»

Полумультик про отношения жизнерадостного кролика и неуклюжего фермера