Робина Уильямса обвинили в веселых сексуальных домогательствах

Американская актриса Пэм Доубер рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны Робина Уильямса . Артистка предположила, что она была не единственным объектом приставаний кинозвезды, пишет Business Insider.

«Самые отвратительные вещи, которые со мной происходили, делал именно он. И я никогда не обижалась. Он демонстрировал мне свои интимные места, пытался затащить меня в постель, трогал и хватал меня. Я думаю, он делал это со многими людьми… Но это было так весело», — призналась Доубер.

«Если записать эти вещи на бумагу, вы будете потрясены. Но он просто мог простодушно сверкнуть глазами. Он посмотрит игриво на вас как щеночек, а потом вдруг схватит вас за сиськи и убежит. И ему каким-то образом все сходило с рук», — подчеркнула она, добавив, что Уильямса оправдывает то, что это происходило в 1970-х.

Доубер и Уильямс играли главные роли в сериале «Морк и Минди», премьера которого состоялась в 1978 году.

Продюсер сериала Джерри Маршалл заявил, что Уильямс любил внезапно полностью раздеться на съемочной площадке. «Он стоял голый, пока она [Доубер] пыталась играть свою роль. Его жизненной целью было заставить Пэм Доубер покраснеть», — отметил он.

Робин Уильямс сыграл около 100 ролей в кино. Был награжден «Оскаром» за роль в картине «Умница Уилл Хантинг». Активно занимался общественной и благотворительной деятельностью.

Уильямс покончил с собой в августе 2014 года. Незадолго до смерти у него обнаружили болезнь Паркинсона, однако позже медики сочли диагноз ошибочным и заявили, что актер, скорее всего, страдал другим заболеванием — деменцией с тельцами Леви (DLB).