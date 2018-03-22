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Робина Уильямса обвинили в веселых сексуальных домогательствах
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Робина Уильямса обвинили в веселых сексуальных домогательствах 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Пэм Доубер рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны Робина Уильямса. Артистка предположила, что она была не единственным объектом приставаний кинозвезды, пишет Business Insider.
«Самые отвратительные вещи, которые со мной происходили, делал именно он. И я никогда не обижалась. Он демонстрировал мне свои интимные места, пытался затащить меня в постель, трогал и хватал меня. Я думаю, он делал это со многими людьми… Но это было так весело», — призналась Доубер.
«Если записать эти вещи на бумагу, вы будете потрясены. Но он просто мог простодушно сверкнуть глазами. Он посмотрит игриво на вас как щеночек, а потом вдруг схватит вас за сиськи и убежит. И ему каким-то образом все сходило с рук», — подчеркнула она, добавив, что Уильямса оправдывает то, что это происходило в 1970-х.
Доубер и Уильямс играли главные роли в сериале «Морк и Минди», премьера которого состоялась в 1978 году.
Продюсер сериала Джерри Маршалл заявил, что Уильямс любил внезапно полностью раздеться на съемочной площадке. «Он стоял голый, пока она [Доубер] пыталась играть свою роль. Его жизненной целью было заставить Пэм Доубер покраснеть», — отметил он.
Робин Уильямс сыграл около 100 ролей в кино. Был награжден «Оскаром» за роль в картине «Умница Уилл Хантинг». Активно занимался общественной и благотворительной деятельностью.
Уильямс покончил с собой в августе 2014 года. Незадолго до смерти у него обнаружили болезнь Паркинсона, однако позже медики сочли диагноз ошибочным и заявили, что актер, скорее всего, страдал другим заболеванием — деменцией с тельцами Леви (DLB).
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