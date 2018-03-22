Жанр: приключения, мелодрама
Год: 1985
Страна: СССР, Болгария
Режиссер: Станислав Говорухин
Сценарий: Станислав Говорухин, Жюль Верн
Оператор: Тимур Зельма
Кто снимался в фильме «В поисках капитана Гранта»: Николай Ерёменко мл., Владимир Гостюхин, Лембит Ульфсак, Владимир Смирнов, Тамара Акулова, Олег Штефанко, Руслан Курашов, Галина Струтинская, Анатолий Рудаков, Борис Хмельницкий Сюжет фильма «В поисках капитана Гранта» Лорд Гленарван и его молодая жена Элен проводят медовый месяц на яхте «Дункан». Они устраивают охоту на акулу, и в ее брюхе обнаруживают бутылку с посланием на трех языках. С трудом разобрав пострадавшие от морской воды строки, они читают сообщение от капитана Гранта, чье судно потерпело крушение четыре года назад. Он отправился в плавание с целью найти новые земли и основать на них «Новую Шотландию» — государство, которое не зависело бы от британской монархии.
Лорд Гленарван просит британское правительство организовать поиски моряка, но получает отказ в спасении мятежника. Элен, движимая состраданием к сыну и дочери пропавшего капитана, упрашивает мужа самостоятельно отправиться на поиски капитана Гранта на «Дункане». Интересные факты о фильме «В поисках капитана Гранта»:
Натурой для съёмок фильма послужили пейзажи Болгарии (так, виды Патагонии снимались в окрестностях города Белоградчик), Крыма, акватория Чёрного моря и поселок Домбай в Карачаево-Черкессии (здесь снимали переход путешественников через Анды). Съемочная группа также работала в Париже, на берегу Сены. Роль «Дункана» играла трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор». В фильме использована музыка Исаака Дунаевского, написанная им еще к первой экранизации произведения Жюля Верна 1936 года. Также музыку к фильму написал сын композитора Максим Дунаевский.
Трейлер фильма «В поисках капитана Гранта»: https://www.youtube.com/watch?v=qdrg74_jVwI