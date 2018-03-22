«В поисках капитана Гранта»

Жанр: приключения, мелодрама

Год: 1985

Страна: СССР, Болгария

Оператор: Тимур Зельма

Лорд Гленарван просит британское правительство организовать поиски моряка, но получает отказ в спасении мятежника. Элен, движимая состраданием к сыну и дочери пропавшего капитана, упрашивает мужа самостоятельно отправиться на поиски капитана Гранта на «Дункане». Интересные факты о фильме «В поисках капитана Гранта»:

Натурой для съёмок фильма послужили пейзажи Болгарии (так, виды Патагонии снимались в окрестностях города Белоградчик), Крыма, акватория Чёрного моря и поселок Домбай в Карачаево-Черкессии (здесь снимали переход путешественников через Анды). Съемочная группа также работала в Париже, на берегу Сены. Роль «Дункана» играла трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор». В фильме использована музыка Исаака Дунаевского , написанная им еще к первой экранизации произведения Жюля Верна 1936 года. Также музыку к фильму написал сын композитора Максим Дунаевский

Трейлер фильма «В поисках капитана Гранта»: https://www.youtube.com/watch?v=qdrg74_jVwI