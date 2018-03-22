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Срочно смотреть: 100 лучших мультфильмов в мире
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100 лучших мультфильмов в мире по версии Rotten Tomatoes 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Ресурс Rotten Tomatoes собрал 100 лучших мультфильмов в истории кино. Выборка, естественно, получилась довольно узкая — в основном американские и японские анимационные фильмы. Тот же самый норштейновский «Ежик в тумане» не вошел в список просто потому, что на него на сайте нет профессиональных рецензий, а соответственно, ему не присвоены проценты «свежести». Та же беда с оскароносным мультфильмом Александра Петрова «Старик и море».
Тем не менее, в списке есть, чем поживиться.
Напоминаем: не все мультфильмы можно без разбора показывать детям. Обращайте внимание на возрастное ограничение.
  • История игрушек 2 (1999) — 100%
  • Пиноккио (1940) — 100%
  • История игрушек (1995) — 100%
  • Сказание о принцессе Кагуя (2014) — 100%
  • Башня (2016) — 100%
  • Еще вчера (1991) — 100%
  • Роман о лисе (1930) — 100%
  • Какой чудесный день (2012) — 100%
  • Игра разума (2004) — 100%
  • В поисках Немо (2003) — 99%
  • История игрушек: Большой побег (2010) — 99%
  • Белоснежка и семь гномов (1937) — 98%
  • Вверх (2009) — 98%
  • 101 далматинец (1961) — 98%
  • Как приручить дракона (2010) — 98%
  • Зверополис (2016) — 98%
  • Головоломка (2015) — 98%
  • Суперсемейка (2004) — 97%
  • Кто подставил кролика Роджера (1988) — 97%
  • Унесенные призраками (2001) — 97%
  • Побег из курятника (2000) — 97%
  • Твое имя (2017) — 97%
  • Тайна Коко (2017) — 97%
  • Кубо. Легенда о самурае (2016) — 97%
  • Золушка (1950) — 97%
  • Дамбо (1941) — 97%
  • Ведьмина служба доставки (1989) — 97%
  • Могила светлячков (1988) — 97%
  • Стальной гигант (1999) — 96%
  • Призрак в доспехах (1996) — 96%
  • Персиполис (2007) — 96%
  • Вальс с Баширом (2008) — 96%
  • ВАЛЛ·И (2008) — 96%
  • Корпорация монстров (2001) — 96%
  • Лего. Фильм (2014) — 96%
  • Муравей Антц (1998) — 96%
  • Секрет Н. И. М. Х. (1982) — 96%
  • Фантазия (1940) — 96%
  • Кошмар перед Рождеством (1993) — 95%
  • Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня (2005) — 95%
  • Мэри и Макс (2009) — 95%
  • Небесный замок Лапута (1986) — 95%
  • Мой сосед Тоторо (1988) — 94%
  • Аладдин (1992) — 94%
  • Красавица и чудовище (1991) — 94%
  • Порко Россо (1992) — 94%
  • Трио из Бельвилля (2003) — 94%
  • Бесподобный мистер Фокс (2009) — 93%
  • Манускрипт ниндзя (1993) — 93%
  • Принцесса Мононоке (1997) — 92%
  • Король Лев (1994) — 92%
  • Русалочка (1989) — 92%
  • Снупи, возвращайся! (1972) — 92%
  • Люпен III: Замок Калиостро (1979) — 92%
  • Тайна Келлс (2009) — 91%
  • Аномализа (2015) — 91%
  • Как приручить дракона 2 (2014) — 91%
  • Спящая красавица (1959) — 90%
  • Бэмби (1942) — 90%
  • Однажды в Токио (2003) — 90%
  • Леди и бродяга (1955) — 90%
  • Коралина в Стране Кошмаров (2008) — 90%
  • Ветер крепчает (2013) — 89%
  • Потребление алкоголя (2012) — 89%
  • Трудный путь (1973) — 89%
  • Шрек (2001) — 88%
  • Шрек 2 (2004) — 88%
  • Девочка, покорившая время (2006) — 88%
  • Не очень весело (1976) — 88%
  • Дикая планета (1973) — 88%
  • Акира (1988) — 87%
  • Ходячий замок (2004) — 87%
  • Кунг-фу Панда (2008) — 87%
  • Франкенвини (2012) — 87%
  • Навсикая из долины ветров (1984) — 87%
  • Печальная Белладонна (1973) — 87%
  • Книга джунглей (1967) — 86%
  • Похождения императора (2000) — 85%
  • Ван Гог. С любовью, Винсент (2017) — 84%
  • Паприка (2006) — 83%
  • Бэтмен: Маска Фантазма (1993) — 82%
  • Опаснейшее путешествие (1978) — 82%
  • Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный (1999) — 81%
  • Гадкий я (2010) — 81%
  • Великий мышиный сыщик (1986) — 81%
  • Пробуждение жизни (2001) — 80%
  • Алиса в стране чудес (1951) — 79%
  • Ледниковый период (2002) — 77%
  • Летние войны (2009) — 77%
  • Паутина Шарлотты (1973) — 76%
  • Делай ноги (2006) — 75%
  • Меч в камне (1963) — 71%
  • Земля до начала времен (1988) — 70%
  • Американский хвост (1986) — 69%
  • Лис и пес (1981) — 69%
  • Помутнение (2006) — 68%
  • Ковбой Бибоп (2001) — 65%
  • Последний единорог (1982) — 63%
  • Волшебники (1977) — 61%
  • Отчаянные псы (1982) — 60%
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