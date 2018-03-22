Срочно смотреть: 100 лучших мультфильмов в мире

100 лучших мультфильмов в мире по версии Rotten Tomatoes

Ресурс Rotten Tomatoes собрал 100 лучших мультфильмов в истории кино. Выборка, естественно, получилась довольно узкая — в основном американские и японские анимационные фильмы. Тот же самый норштейновский «Ежик в тумане» не вошел в список просто потому, что на него на сайте нет профессиональных рецензий, а соответственно, ему не присвоены проценты «свежести». Та же беда с оскароносным мультфильмом Александра Петрова «Старик и море».

Тем не менее, в списке есть, чем поживиться.