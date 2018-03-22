Срочно смотреть: 100 лучших мультфильмов в мире

Ресурс Rotten Tomatoes собрал 100 лучших мультфильмов в истории кино. Выборка, естественно, получилась довольно узкая — в основном американские и японские анимационные фильмы. Тот же самый норштейновский «Ежик в тумане» не вошел в список просто потому, что на него на сайте нет профессиональных рецензий, а соответственно, ему не присвоены проценты «свежести». Та же беда с оскароносным мультфильмом Александра Петрова «Старик и море».
Тем не менее, в списке есть, чем поживиться.
Напоминаем: не все мультфильмы можно без разбора показывать детям. Обращайте внимание на возрастное ограничение.
- История игрушек 2 (1999) — 100%
- Пиноккио (1940) — 100%
- История игрушек (1995) — 100%
- Сказание о принцессе Кагуя (2014) — 100%
- Башня (2016) — 100%
- Еще вчера (1991) — 100%
- Роман о лисе (1930) — 100%
- Какой чудесный день (2012) — 100%
- Игра разума (2004) — 100%
- В поисках Немо (2003) — 99%
- История игрушек: Большой побег (2010) — 99%
- Белоснежка и семь гномов (1937) — 98%
- Вверх (2009) — 98%
- 101 далматинец (1961) — 98%
- Как приручить дракона (2010) — 98%
- Зверополис (2016) — 98%
- Головоломка (2015) — 98%
- Суперсемейка (2004) — 97%
- Кто подставил кролика Роджера (1988) — 97%
- Унесенные призраками (2001) — 97%
- Побег из курятника (2000) — 97%
- Твое имя (2017) — 97%
- Тайна Коко (2017) — 97%
- Кубо. Легенда о самурае (2016) — 97%
- Золушка (1950) — 97%
- Дамбо (1941) — 97%
- Ведьмина служба доставки (1989) — 97%
- Могила светлячков (1988) — 97%
- Стальной гигант (1999) — 96%
- Призрак в доспехах (1996) — 96%
- Персиполис (2007) — 96%
- Вальс с Баширом (2008) — 96%
- ВАЛЛ·И (2008) — 96%
- Корпорация монстров (2001) — 96%
- Лего. Фильм (2014) — 96%
- Муравей Антц (1998) — 96%
- Секрет Н. И. М. Х. (1982) — 96%
- Фантазия (1940) — 96%
- Кошмар перед Рождеством (1993) — 95%
- Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня (2005) — 95%
- Мэри и Макс (2009) — 95%
- Небесный замок Лапута (1986) — 95%
- Мой сосед Тоторо (1988) — 94%
- Аладдин (1992) — 94%
- Красавица и чудовище (1991) — 94%
- Порко Россо (1992) — 94%
- Трио из Бельвилля (2003) — 94%
- Бесподобный мистер Фокс (2009) — 93%
- Манускрипт ниндзя (1993) — 93%
- Принцесса Мононоке (1997) — 92%
- Король Лев (1994) — 92%
- Русалочка (1989) — 92%
- Снупи, возвращайся! (1972) — 92%
- Люпен III: Замок Калиостро (1979) — 92%
- Тайна Келлс (2009) — 91%
- Аномализа (2015) — 91%
- Как приручить дракона 2 (2014) — 91%
- Спящая красавица (1959) — 90%
- Бэмби (1942) — 90%
- Однажды в Токио (2003) — 90%
- Леди и бродяга (1955) — 90%
- Коралина в Стране Кошмаров (2008) — 90%
- Ветер крепчает (2013) — 89%
- Потребление алкоголя (2012) — 89%
- Трудный путь (1973) — 89%
- Шрек (2001) — 88%
- Шрек 2 (2004) — 88%
- Девочка, покорившая время (2006) — 88%
- Не очень весело (1976) — 88%
- Дикая планета (1973) — 88%
- Акира (1988) — 87%
- Ходячий замок (2004) — 87%
- Кунг-фу Панда (2008) — 87%
- Франкенвини (2012) — 87%
- Навсикая из долины ветров (1984) — 87%
- Печальная Белладонна (1973) — 87%
- Книга джунглей (1967) — 86%
- Похождения императора (2000) — 85%
- Ван Гог. С любовью, Винсент (2017) — 84%
- Паприка (2006) — 83%
- Бэтмен: Маска Фантазма (1993) — 82%
- Опаснейшее путешествие (1978) — 82%
- Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный (1999) — 81%
- Гадкий я (2010) — 81%
- Великий мышиный сыщик (1986) — 81%
- Пробуждение жизни (2001) — 80%
- Алиса в стране чудес (1951) — 79%
- Ледниковый период (2002) — 77%
- Летние войны (2009) — 77%
- Паутина Шарлотты (1973) — 76%
- Делай ноги (2006) — 75%
- Меч в камне (1963) — 71%
- Земля до начала времен (1988) — 70%
- Американский хвост (1986) — 69%
- Лис и пес (1981) — 69%
- Помутнение (2006) — 68%
- Ковбой Бибоп (2001) — 65%
- Последний единорог (1982) — 63%
- Волшебники (1977) — 61%
- Отчаянные псы (1982) — 60%