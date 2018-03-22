Фанаты негодуют от трейлера «Монстров на каникулах 3»

В Интернете появился новый трейлер «Монстров на каникулах 3», где Мэйвис увозит семью и друзей в круиз. Дракуле надо отвлечься от повседневных забот, тем более, что он так одинок и хочет встретить свою любовь, просиживает дни в монстроватом аналоге Tinder…

И он ее встречает! Вот только есть одна небольшая загвоздка — она потомок Ван Хельсинга и хочет истребить монстров, особенно Дракулу. Но он об этом пока и не подозревает…

Фанаты мультфильма пришли в замешательство от трейлера. Ведь ДЗЫНЬ (то есть настоящая любовь) бывает только раз в жизни, а тут Дракула снова влюбляется.

Кроме этого фанаты франшизы отметили падение уровня юмора и назвали новую часть «дойкой денег». Узнать, насколько они правы, можно будет в кино с 12 июля.