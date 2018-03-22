Пять советских красавиц кинозвезд, которые предпочли славе семью

Имена этих актрис одно время были у всех на слуху, но они промелькнули на отечественных экранах ярко и, к сожалению, быстро, запомнившись одной или несколькими ролями. И сейчас уже немногие зрители, пересматривая полюбившиеся фильмы, сумеют вспомнить их фамилии, хотя сыгранных ими героинь помнят прекрасно. Валентина Сорогожская — «Василиса Прекрасная» Кадр из фильма «Василиса Прекрасная»

Зрители не одного поколения помнят удивительной красоты девушку с толстой косой, сыгравшую в фильме-сказке Александра Роу 1939 года «Василиса Прекрасная» главную роль. 27-летнюю домохозяйку привели буквально с улицы — кто-то из съемочной группы, пораженный ее сказочной внешностью, во что бы то ни стало решил познакомить девушку с режиссером.

Скромная Валентина отказывалась, но великий киносказочник умел уговаривать. Фильм вышел на экраны, Сорогожскую заметили, стали приглашать сниматься у других режиссеров. Но Валентина сыграла еще только одну роль — Софьи в фильме «Шел солдат с фронта». Уж очень ревнивым оказался ее муж — он не мог вынести всенародной славы своей жены. И Валентина, как и подобает «второй половине», послушалась его — вернулась к привычной роли хозяйки, жены и матери, воспитывая троих детей.

Больше на экранах она не появлялась. Известно, что в 42 года она вышла замуж вторично, за актера Евгения Тетерина . «Василисы Прекрасной» — Валентины Сорогожской — не стало в 1988 году. Людмила Абрамова — «713-й просит посадку» Кадр из фильма «713-й просит посадку»

Людмилу Владимировну знают у нас прежде всего как жену Владимира Высоцкого и мать его детей. В молодости она была настоящей красавицей, в 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа, но снялась только в двух фильмах — «713-й просит посадку» и «Восточный коридор». На съемках «713-го…» они с Высоцким познакомились.

С разницей в два года у них родились сыновья — в 1962-м Аркадий, в 1964 — Никита. И Людмила Владимировна занималась детьми и домом. Когда же сыновья немного подросли, ее муж стал уже знаменитостью, о нем повсюду говорили, а ее воспринимали исключительно как «жену Высоцкого». Впрочем, Абрамову это не напрягало, она всегда подчеркивала: ее главная роль — роль матери и жены, ей достаточно того, что она воспитала двоих сыновей Владимира Семеновича. Галина Яцкина — «Женщины» Кадр из фильма «Уроки французского»

Прекрасной советской и российской актрисе уже 74 года, за свою долгую жизнь она сыграла порядка 20 ролей, но сегодня о ней мало кто помнит, потому что Галина Ивановна Яцкина оставила мир кино ради счастья быть матерью.

А ведь зрители и заметили ее после фильма «Женщины», где 20-летняя актриса сыграла деревенскую девчонку, поверившую любимому человеку и в результате оказавшуюся матерью-одиночкой. В 60-е годы детей, рожденных вне брака, еще называли «незаконными», в таких женщин тыкали пальцем, но героиня Яцкиной пошла на все, чтобы стать матерью.

Актрисе пришлось бороться за материнство и в реальной жизни. Это счастье стоило ей здоровья — врачи с самого начала отговаривали ее рожать, но ей очень хотелось сына. И на свет появился Василий, а Галина Ивановна оказалась на костылях: роды «отняли» у нее костную ткань, ей диагностировали туберкулез.

Восстановительный период длился долго и тяжело, Яцкину ставили на ноги лучшие врачи страны. На съемки еще одного своего знаменитого фильма, «Уроки французского», она приезжала с костылями.

К счастью, диагноз оказался ошибочным — просто в результате родов организм потерял много кальция. И все же два года актрисе пришлось провести на больничной койке. Со временем удалось почти вернуться к нормальной жизни, но все же из-за хрупкого здоровья Галина Ивановна снималась гораздо меньше, чем могла бы. Зато за 17 лет работы преподавателем в Щукинском училище она выпустила множество замечательных артистов. Татьяна Клюева — «Варвара Краса — длинная коса» Кадр из фильма «Варвара Краса — длинная коса»

17-летняя школьница Таня Клюева и не подозревала, что съемки в киносказке Александра Роу 1969 года сделают ее знаменитой на всю страну. Девочка, впрочем, уже была вполне опытной актрисой — она к тому времени снялась в «Аквалангах на дне» и других детских фильмах. Прелестное лицо, талантливая игра, гениальные партнеры — и успех «Варваре…» обеспечен.

Девушка на волне такого успеха поступила в ГИТИС, успешно его окончила и снялась еще в двух картинах, но потом влюбилась — избранником стал бывший одноклассник. Дмитрий Гагин к тому времени уже был капитаном дальнего плавания, он увез красавицу Татьяну из Москвы в Севастополь. И этот город стал для супругов по-настоящему родным и любимым, они теперь не променяют его ни на какой другой — как и их сын.

Татьяна нисколько не жалеет, что перестала сниматься, она благодарна судьбе за прекрасного мужа и хорошего сына. Сегодня Татьяна Николаевна возглавляет в Севастополе Императорский фонд исторического и культурного наследия. Валентина Теличкина — «Портрет жены художника» Евгений Леонов и Валентина Теличкина в фильме «Зигзаг удачи»

Из небольшого села в Нижегородской области — в столицу, чтобы стать артисткой и покорить всю страну. Такой была судьба Валентины Теличкиной. Ее сразу полюбили зрители — после фильмов «Журналист», «Зигзаг удачи», «Начало», «Не может быть!» и других.

Какое-то время Теличкина не представляла себе жизни вне кино, она буквально купалась в этой жизни, с наслаждением снимаясь все в новых картинах. Но в 35 лет она влюбилась — в московского архитектора Владимира Гудкова

Любопытно, что примерно в это время (актриса 1945 года рождения) Теличкина играет главную женскую роль в прекрасном фильме Александра Панкратова «Портрет жены художника». Ее героиня замужем за талантливым, порядочным, но очень закрытым и даже местами неприятным человеком, которого играет Сергей Шакуров . По сюжету за Ниной начинает ухаживать красавец и «хозяин жизни» в исполнении Никиты Михалкова , который сумел оценить в женщине не только тонкую красоту, но и незаурядную душу. Но Нина остается верна мужу и своему скромному уделу.

…Нельзя сказать, что актриса совсем отказалась от кино, но с рождением сына она отдала предпочтение семье, появляясь на экранах гораздо реже, чем могла бы. Валентина Ивановна выбирает только те роли, которые ей по-настоящему интересны. Например, до сих пор она тепло вспоминает съемки в телесериалах «Бригада» и «Есенин».