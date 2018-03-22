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Кунис появилась в трейлере «Шпиона, который меня кинул»
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Кунис появилась в трейлере «Шпиона, который меня кинул» 

Киноафиша 3 часа назад
Мила Кунис («Очень плохие мамочки») и Кейт МакКиннон («Очень плохие девчонки») появились в первом трейлере комедийного экшна «Шпион, который меня кинул».
Кунис сыграла девушку, которую только что бросил парень. Вместе со своей лучшей подругой она предается страданиям, но неожиданно выясняется, что ее бывший — секретный агент, которого преследуют лучшие наемники мира. Чтобы не попасть под раздачу, девушки пускаются в бега и попадают в опасный мир шпионских игр.
В фильме Сузанны Фогель также снялись Джастин Теру, Джиллиан Андерсон и Сэм Хьюэн.
«Шпион, который меня кинул» в российском прокате с 9 августа 2018 года.
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