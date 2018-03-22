Кунис появилась в трейлере «Шпиона, который меня кинул»

Кунис сыграла девушку, которую только что бросил парень. Вместе со своей лучшей подругой она предается страданиям, но неожиданно выясняется, что ее бывший — секретный агент, которого преследуют лучшие наемники мира. Чтобы не попасть под раздачу, девушки пускаются в бега и попадают в опасный мир шпионских игр.

«Шпион, который меня кинул» в российском прокате с 9 августа 2018 года.