Трейлер нового фильма от режиссера «Оно»

Независимая кинокомпания А24 опубликовала первый трейлер предстоящего неонуара Дэвида Роберта Митчелла , известного по триллеру «Оно».

В центре сюжета — персонаж Эндрю Гарфилда, расследующий убийство олигарха из мира независимой музыки. В процессе он находит странные совпадения между убийством миллиардера и похищением симпатичной соседки.

Предыдущая работа режиссера, вышедший в 2014 году фильм ужасов «Оно», получила крайне высокие оценки мировой кинопрессы. На сайте Rotten Tomatoes фильму присвоен рейтинг 97%.