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Трейлер нового фильма от режиссера «Оно»
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Трейлер нового фильма от режиссера «Оно» 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Независимая кинокомпания А24 опубликовала первый трейлер предстоящего неонуара Дэвида Роберта Митчелла, известного по триллеру «Оно».
В центре сюжета — персонаж Эндрю Гарфилда, расследующий убийство олигарха из мира независимой музыки. В процессе он находит странные совпадения между убийством миллиардера и похищением симпатичной соседки.
В картине также снялись Джимми Симпсон, Райли Кио, Тофер Грейс и Калли Эрнандес. Премьера фильма предположительно состоится на Каннском кинофестивале.
Предыдущая работа режиссера, вышедший в 2014 году фильм ужасов «Оно», получила крайне высокие оценки мировой кинопрессы. На сайте Rotten Tomatoes фильму присвоен рейтинг 97%.
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