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Сара Полсон и Эван Питерс вернутся в 8 сезоне «Американской истории ужасов»
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Сара Полсон и Эван Питерс вернутся в 8 сезоне «Американской истории ужасов» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Популярный сериал «Американская история ужасов» не перестает удивлять поклонников и уже готовит что-то новенькое на восьмой сезон. К счастью фанатов, кое-что в нем не меняется. Сара Полсон и Эван Питерс вновь снимутся в AHS, об этом рассказал создатель сериала Райан Мерфи. Он подтвердил, что помимо Питерса и Полсон зрители также увидят Кэти Бэйтс, а новый сезон «Американской истории ужасов» может получить подзаголовок «Radioactive». Съемки восьмого сезона шоу стартуют уже летом 2018, и на этот раз Кэти сможет принять участие в работе. В «Культе» у нее не было роли только потому, что она была занята на съемках другого проекта. Кого в новых эпизодах шоу сыграют Сара и Эван, а также то, о чем будет новый сезон, пока неизвестно.
попкорнnews
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