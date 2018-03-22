Сара Полсон и Эван Питерс вернутся в 8 сезоне «Американской истории ужасов» 

Популярный сериал «Американская история ужасов» не перестает удивлять поклонников и уже готовит что-то новенькое на восьмой сезон. К счастью фанатов, кое-что в нем не меняется. Сара Полсон и Эван Питерс вновь снимутся в AHS, об этом рассказал создатель сериала Райан Мерфи. Он подтвердил, что помимо Питерса и Полсон зрители также увидят Кэти Бэйтс, а новый сезон «Американской истории ужасов» может получить подзаголовок «Radioactive». Съемки восьмого сезона шоу стартуют уже летом 2018, и на этот раз Кэти сможет принять участие в работе. В «Культе» у нее не было роли только потому, что она была занята на съемках другого проекта. Кого в новых эпизодах шоу сыграют Сара и Эван, а также то, о чем будет новый сезон, пока неизвестно.
попкорнnews