Пиратские копии фильма «Лед» удалены со 106 интернет-ресурсов

Пиратские копии фильма «Лед» удалены более чем со 100 интернет-ресурсов, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в российский прокат фильма «Лед». Уведомления с требованием ограничить доступ к информации, нарушающей авторские права, направлены в адрес владельцев 134 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 106 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные девять интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ пользователей к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

«Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу», — пояснили в ведомстве.