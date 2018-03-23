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Элизабет Олсен не смогла узнать себя на постере «Мстителей»
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Элизабет Олсен не смогла узнать себя на постере «Мстителей» 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Голливудская актриса Элизабет Олсен с трудом узнала себя на обложке журнала Empire, которую украсил постер новой части «Мстителей». В результате ретуши художники так изменили облик звезды, что она обратила на это внимание фанатов, разместив пост у себя в Instagram.
29-летняя
исполнительница роли Алой ведьмы в грядущей картине про супергероев сфотографировала обложку и спросила своих подписчиков: «Разве я так выгляжу?»
April 27th… Does this look like me? #scarletwitch #infinitywar #avengers
Публикация от Elizabeth Olsen (@elizabetholsenofficial)
20 Мар 2018 в 12:10 PDT  Блокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором сыграли и другие знаменитости Голливуда, выйдет в мировой прокат 23 апреля этого года. Российские зрители смогут увидеть фильм 3 мая. В США предварительные продажи билетов побили суточный рекорд, обогнав в этом плане фильм «Бэтмен против Супермена».
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