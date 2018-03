Элизабет Олсен не смогла узнать себя на постере «Мстителей»

Голливудская актриса Элизабет Олсен с трудом узнала себя на обложке журнала Empire, которую украсил постер новой части «Мстителей». В результате ретуши художники так изменили облик звезды, что она обратила на это внимание фанатов, разместив пост у себя в Instagram.

29-летняя

исполнительница роли Алой ведьмы в грядущей картине про супергероев сфотографировала обложку и спросила своих подписчиков: «Разве я так выгляжу?»

April 27th… Does this look like me? #scarletwitch #infinitywar #avengers

Публикация от Elizabeth Olsen (@elizabetholsenofficial)

20 Мар 2018 в 12:10 PDT Блокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором сыграли и другие знаменитости Голливуда, выйдет в мировой прокат 23 апреля этого года. Российские зрители смогут увидеть фильм 3 мая. В США предварительные продажи билетов побили суточный рекорд, обогнав в этом плане фильм «Бэтмен против Супермена».