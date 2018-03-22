СМИ опубликовали фото уставшего «бога» Криса Хемсворта на лавочке

Прохожие на острове Тофино в Канаде запечатлели на фото спящего актера Криса Хемсворта , известного по роли скандинавского бога Тора в кинематографической вселенной Marvel. Фото появились на страницах Daily Mail.

34-летний

Хемсворт задремал на скамейке после активных выходных, в которые он занимался серфингом. Издание отметило, что в момент, когда делалась фотография, актер ожидал самолета до Ванкувера. Туда он отправился на съемки в фильме «Тяжелые времена в отеле „Эль Рояль“».

Ранее Крис Хемсворт опубликовал в своем Inatagram серию фотографий своего отдыха на острове. На Тофино актер активно занимался водным видом спорта.