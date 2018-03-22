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СМИ опубликовали фото уставшего «бога» Криса Хемсворта на лавочке
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СМИ опубликовали фото уставшего «бога» Криса Хемсворта на лавочке 

360tv.ru 1 час назад
Прохожие на острове Тофино в Канаде запечатлели на фото спящего актера Криса Хемсворта, известного по роли скандинавского бога Тора в кинематографической вселенной Marvel. Фото появились на страницах Daily Mail.
34-летний
Хемсворт задремал на скамейке после активных выходных, в которые он занимался серфингом. Издание отметило, что в момент, когда делалась фотография, актер ожидал самолета до Ванкувера. Туда он отправился на съемки в фильме «Тяжелые времена в отеле „Эль Рояль“».
Ранее Крис Хемсворт опубликовал в своем Inatagram серию фотографий своего отдыха на острове. На Тофино актер активно занимался водным видом спорта.
Генри Кавилл, исполнивший роль Супермена в нескольких фильмах киностудии Warner Brothers, сбрил усы, которые во время работы над картиной «Лига справедливости» приходилось стирать специалистам по спецэффектам.
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