Фильм «Черная пантера» побил очередной рекорд

"Черная пантера" достиг очередного абсолютного рекорда. Издание Comic Book со ссылкой на официальный пресс-релиз Twitter сообщает, что проект Marvel стал самым обсуждаемым фильмом в истории социальной сети. Всего было зафиксировано более 35 миллионов твиттов о "Черной пантере".

Больше всего обсуждений картина вызвала в США, на втором месте оказались пользователи из Великобритании, а на третьем — из Таиланда. При этом чаще всего твитты о фильме сопровождал эмодзи пламя, а самым популярными хэштегами стали #BlackPanther и #WakandaForever.

До абсолютного рекорда "Черной пантеры" самым обсуждаемым фильмом в Twitter был седьмой эпизод "Звездных войн".