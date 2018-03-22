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Фильм «Черная пантера» побил очередной рекорд
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Фильм «Черная пантера» побил очередной рекорд 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Черная пантера"
"Черная пантера" достиг очередного абсолютного рекорда. Издание Comic Book со ссылкой на официальный пресс-релиз Twitter сообщает, что проект Marvel стал самым обсуждаемым фильмом в истории социальной сети. Всего было зафиксировано более 35 миллионов твиттов о "Черной пантере".
Больше всего обсуждений картина вызвала в США, на втором месте оказались пользователи из Великобритании, а на третьем — из Таиланда. При этом чаще всего твитты о фильме сопровождал эмодзи пламя, а самым популярными хэштегами стали #BlackPanther и #WakandaForever.
До абсолютного рекорда "Черной пантеры" самым обсуждаемым фильмом в Twitter был седьмой эпизод "Звездных войн".
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