Звезда «Астрала» сыграет в ремейке «Проклятия»

Лин Шэй, звезда «Астрала», «Уиджи: Доски дьявола» и «Полуночного человека», добавила свою фильмографию еще один хоррор.

Первоначально, франшиза «Проклятие» зародилась в Японии, на данный момент вышло уже девять полнометражных картин. Американская же версия «Проклятия» увидела свет в 2004 году. Героиня Сары Мишель Геллар оказалась под властью злых духов, преследовавших ее в Токио. Позже в прокате появились еще две части, но они не смогли повторить успех оригинала.

Работа над новым «Проклятием» начнется в мае. Николас Песке («Пирсинг») снимет фильм по собственному сценарию.