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Звезда «Астрала» сыграет в ремейке «Проклятия»
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Звезда «Астрала» сыграет в ремейке «Проклятия» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Лин Шэй, звезда «Астрала», «Уиджи: Доски дьявола» и «Полуночного человека», добавила свою фильмографию еще один хоррор.
74-летняя актриса присоединилась к Андреа Райзборо («Бёрдмен»), Демиану Биширу («Омерзительная восьмерка») и Джону Чо («Звездный путь») в ремейке «Проклятия».
Первоначально, франшиза «Проклятие» зародилась в Японии, на данный момент вышло уже девять полнометражных картин. Американская же версия «Проклятия» увидела свет в 2004 году. Героиня Сары Мишель Геллар оказалась под властью злых духов, преследовавших ее в Токио. Позже в прокате появились еще две части, но они не смогли повторить успех оригинала.
Работа над новым «Проклятием» начнется в мае. Николас Песке («Пирсинг») снимет фильм по собственному сценарию.
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