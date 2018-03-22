Одесса, памперсы и «вездеходы» на футбол. О чём говорят мужчины в Ростове

Можно шутить даже новоиспечённой вдове про смерть, если качество и теплота шутки её поддержат. Известный актёр Леонид Барац в этом абсолютно уверен.

В начале марта один из основателей театра «Квартет И», актёр и сценарист фильма «О чём говорят мужчины» встретился со зрителями.

На все матчи с «вездеходом»

В фойе киноцентра «Большой» в Ростове-на-Дону Леонид, который просил называть его Лёшей, целый час раздавал автографы. Фотографировался с фанатами, отвечал на вопросы зрителей о кино и о футболе.

Его актёр не только смотрит, но и сам играет два-три раза в неделю. Всю жизнь. В детстве занимался в одесской детско-юношеской спортивной школе. Его даже в юношескую футбольную команду «Черноморец» брали.

Собственно говоря, идея фильма «О чём говорят мужчины» тоже родилась благодаря футболу. Спонтанно. Во время чемпионата Европы в 2008 году ехал Лёша Барац с Ростиславом Хаитом Максимом Виторганом и одним их общим другом на машине из Вены в Зальцбург и обратно.

Ехали четыре мужика и говорили, говорили, говорили… Стоп. Из всего этого могло бы получиться хорошее кино! Если бы в машине вдруг оказалась скрытая камера. И ведь получилось.

Летом на чемпионат мира по футболу-2018 друзья тоже собираются. В том числе и в Ростов. Несмотря на все трудности и препятствия.

«Оказалось, что на чемпионат, который проходит в России, попасть гораздо сложнее, чем на чемпионаты в другие страны, куда мы ездили, — признаётся Леонид Григорьевич. — У нас это как-то уж очень непросто. Но мы делаем всё, чтобы попасть на матчи. Нам по блату достают так называемые «вездеходы», благодаря которым мы, надеюсь, будем присоединяться к тем, кто сумел на время игр снять ложу.

«О чём говорят мужчины. Челюсти»

Кстати, Ростов-на-Дону для Леонида Бараца — почти родной.

«Для меня это очень близкий город, — признаётся актёр. — В Ростове мой отец учился на факультете журналистики. У него завязалась здесь масса знакомств. Родители до сих пор дружат со многими людьми, живущими на Дону. А дети этих людей дружат со мной. Поэтому сюда я приезжаю довольно часто. Ростов — город-побратим для меня больше, чем Марсель — официальный город-побратим Одессы. Так что Одесса для меня — мама, там я родился. А Ростов — папа.

Что касается фильма «О чём говорят мужчины. Продолжение», который стал поводом для встречи Леонида Бараца с ростовчанами, пока он — последний из всего цикла. Авторы картины взяли паузу и новые серии снимать не планируют. Хотя и не зарекаются.

«Разве что, спустя много-много лет. И это будет история о старческих памперсах, повышенном давлении и вставных челюстях в стаканчике», — шутит Лёша.

Пока же Леонид Барац и его команда переключились совсем на другое кино.

«Решили снять российскую версию итальянского фильма «Идеальные незнакомцы», — поделился планами актёр. — В мае начинаем съёмки, а сам фильм хотим выпустить в прокат в следующем году.

В главных мужских ролях снова «Квартет И» в полном составе. Уже известен режиссёр будущей картины — это Алексей Нужный . Тот самый, который недавно снял фильм «Я худею». Сейчас кинолента идёт на экранах страны, в том числе на Дону, с большим кассовым успехом.

«Все сюжетные ходы в нашей версии фильма мы оставили, — рассказывает Леонид Барац, который, кроме всего прочего, выступает в качестве сопродюсера картины. — Только адаптировали итальянскую историю к российским условиям. Действие происходит на маёвке в Подмосковье. Герои пьют не вино, а водку и т.д. Местами это будет смешнее, чем в оригинале, местами драматичнее. А, в общем-то, всё как всегда: по-русски и с одесским юмором.

О счастье перестать быть отцом и мужем

Завершить публикацию о встрече ростовчан с Леонидом Барацем хочется его монологом:

«Мы всегда снимаем кино про себя. Про то, что нас волнует. Причина, по которой мы куда-то едем, не важна и не нужна. Потому что нам так хорошо вчетвером… когда с нас слетает вся шелуха, мы перестаём быть работниками, мужьями, отцами, детьми, и становимся собой.

В последнее время крайне редко встречаются компании, где ты слышишь человеческий разговор. Все обсуждают курс доллара, машины, рестораны. В лучшем случае — погоду. А вот когда начинается человеческий, душевный разговор — это же самое главное. Это радость общения. Где вкусно поесть или куда правильно поехать отдохнуть — тоже важно, но это не главное. Окружать себя своими и разговаривать про то, что хочется — большая и важная часть жизни, разве нет?»