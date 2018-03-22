Дакоту Джонсон позвали в безымянный триллер с Арми Хаммером

История развернется вокруг бармена из Нового Орлеана (Арми Хаммер), который попадает в череду запутанных и опасных событий после того, как отвечает на звонок телефона, оставленного в его баре.

Режиссер Бабак Анвари («В тени») представит свой новый фильм на суд зрителей 29 марта 2019 года.

Добавим, что Дакота Джонсон недавно распрощалась со своей известной героиней — Анастейшей Стилл. Финальная часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого» вышла в прокат в феврале. Что касается Зази Битц, то ее совсем скоро увидим в сиквеле «Дэдпула», актриса сыграла Домино, лучшую подругу чудаковатого супергероя.