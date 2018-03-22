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Дакоту Джонсон позвали в безымянный триллер с Арми Хаммером
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Дакоту Джонсон позвали в безымянный триллер с Арми Хаммером 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков свободы») и Зази Битц («Геошторм», «Атланта») составят компанию Арми Хаммеру («Зови меня своим именем») в безымянном триллере от студии Annapurna Pictures.
История развернется вокруг бармена из Нового Орлеана (Арми Хаммер), который попадает в череду запутанных и опасных событий после того, как отвечает на звонок телефона, оставленного в его баре.
Режиссер Бабак Анвари («В тени») представит свой новый фильм на суд зрителей 29 марта 2019 года.
Добавим, что Дакота Джонсон недавно распрощалась со своей известной героиней — Анастейшей Стилл. Финальная часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого» вышла в прокат в феврале. Что касается Зази Битц, то ее совсем скоро увидим в сиквеле «Дэдпула», актриса сыграла Домино, лучшую подругу чудаковатого супергероя.
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