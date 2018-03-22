Театр «У Никитских ворот» отметит 35-летие

В программе праздничного вечера — показ документального фильма о театре «У Никитских ворот», который снял в 1987 г. режиссёр Алексей Симонов . Фильм расскажет о Москве в доперестроечный период, о путях развития молодого театра, о нелёгких днях его становления. Прозвучат поздравления, дружеские приветствия, покажут традиционный актёрский капустник.

Также состоится презентация памятной книги о театре «У Никитских ворот», выпущенной к юбилейной дате, которая рассказывает о богатой истории театра, обо всех актёрах, входивших в разное время в состав труппы, обо всех спектаклях, в разные годы поставленных на сцене театра. В книге содержатся уникальные фотоснимки в качестве иллюстраций.

Начало в 19:00.