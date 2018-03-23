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Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney
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Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Пока огромная армия фанатов сериала ждет восьмой, финальный сезон культовой «Игры престолов», художники студии Combo Estudio предложили свое видение полюбившихся всем персонажей. Никакой брутальности и жестокости — только жизнерадостные улыбки и беззаботные лица. Смотришь на эти милые иллюстрации и будто слышишь звонкую веселую песню про то, что зима близко.
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Белый ходок.
bigpicture.ru
Серсея Ланнистер.
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Дейенерис Таргариен и Дрогон.
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Брандон Старк и Ходор.
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Джон Сноу и Призрак.
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Варис.
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Тирион Ланнистер.
bigpicture.ru
Арья Старк и Пес.
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Мелисандра.
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Оберин Мартелл и Гора.
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