Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney 

Пока огромная армия фанатов сериала ждет восьмой, финальный сезон культовой «Игры престолов», художники студии Combo Estudio предложили свое видение полюбившихся всем персонажей. Никакой брутальности и жестокости — только жизнерадостные улыбки и беззаботные лица. Смотришь на эти милые иллюстрации и будто слышишь звонкую веселую песню про то, что зима близко.
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Белый ходок.
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Серсея Ланнистер.
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Дейенерис Таргариен и Дрогон.
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Брандон Старк и Ходор.
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Джон Сноу и Призрак.
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Варис.
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Тирион Ланнистер.
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Арья Старк и Пес.
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Мелисандра.
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Оберин Мартелл и Гора.