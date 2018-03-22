Ещё
Вышел трейлер к фильму «Конечная» с Марго Робби
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер к фильму «Конечная» с Марго Робби 

Fancy Journal 1 час назад
Киностудия RLJE Films опубликовала тизер-трейлер к предстоящему триллеру «Конечная» (в оригинале — «Терминал») с Марго Робби в главной роли. Режиссером и сценаристом фильма выступает Вон Стайн.
«Конечная» расскажет историю двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание за приличное вознаграждение. Но что-то идет не так, когда киллеры встречают бойкую девушку, которая жаждет мести.
В картине также снимаются Саймон Пегг («Звездный путь»), Майк Майерс («Остин Пауэрс»), Макс Айронс («Белая королева») и Декстер Флетчер («Пипец»). Продюсируют проект Марго Робби, Том Акерли, Джоуси МакНамара, Дэвид Баррон и Эрианн Фрайзер. Мировая премьера «Конечной» назначена на 11 мая 2018 года.
Fancy Journal: последние новости
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся в новых «Людях в черном» Дэнни Бойл снимет новый фильм о Бонде Бен Аффлек и Оскар Айзек снимутся в боевике «Тройная граница»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение