Вышел трейлер к фильму «Конечная» с Марго Робби

Киностудия RLJE Films опубликовала тизер-трейлер к предстоящему триллеру «Конечная» (в оригинале — «Терминал») с Марго Робби в главной роли. Режиссером и сценаристом фильма выступает Вон Стайн.

«Конечная» расскажет историю двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание за приличное вознаграждение. Но что-то идет не так, когда киллеры встречают бойкую девушку, которая жаждет мести.