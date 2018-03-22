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Геологоразведочный университет ведет активную профориентационную работу
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Геологоразведочный университет ведет активную профориентационную работу 

Обручевский меридиан 4 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Состоялась очередная встреча директора Института экономико-правовых основ недропользования Нурали Хайдаровича Курбанова с выпускниками Московского колледжа предпринимательства № 11.
Во время встречи был показан фильм об университете, а также презентационный материал по всем направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров в МГРИ-РГГРУ. Фильм и презентации вызвали большой интерес у студентов колледжа, они активно задавали вопросы об особенностях обучения и трудоустройства. На все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Обручевский меридиан: последние новости
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