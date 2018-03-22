Через тернии к зрителю: фантастические фильмы времён СССР

Что посмотреть, кроме «Соляриса» и «Москва — Кассиопея».

Когда разговор заходит о советских фантастических фильмах, на ум сразу приходит огромный пласт детских и юношеских картин. Есть так любимые всеми «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего». При этом, кстати, многие забывают, что об Алисе Селезнёвой снято ещё два полнометражных фильма: «Лиловый шар и „Остров Ржавого генерала“.

Причём „Лиловый шар“ ближе к общей атмосфере книг Кира Булычёва, а Алису в нём сыграла та же Наташа Гусева. Да и снят он поинтереснее. Здесь можно увидеть и всевозможных инопланетян, и космические корабли в форме яйца, и даже Вячеслава Невинного в роли четырёхрукого Громозеки, удивительно похожего здесь на Хагрида из „Гарри Поттера“.

»Лиловый шар», 1987 год Из «космической» фантастики сразу вспоминается дилогия «Москва — Кассиопея» и «Отроки во вселенной» о путешествиях школьников к другим планетам. По сути это — один целостный фильм, из-за хронометража поделённый на две части.

Отдельный пласт — творчество Андрея Тарковского. Он неоднократно обращался к фантастическим сюжетам: «Солярис» основан на произведении Станислава Лема, а при создании «Сталкера» отталкивались от «Пикника на обочине» Стругацких.

«Москва — Кассиопея», 1974 год Также всем известна фантасмагория «Кин-дза-дза!» и комедии вроде «Иван Васильевич меняет профессию» и «Человек ниоткуда», которые скорее пародируют стандарты жанра, чем следуют им.

Фантастических фильмов в СССР выходило очень много ещё с самых ранних времён. Но помимо самых известных и памятных, есть много таких, о которых слышали не все. Их и вспомним.

Первая фантастика в СССР появилась в двадцатые годы прошлого века. По большей части подобные фильмы выглядели чистой пропагандой, доходящей иногда до безумия. Чего стоит только вариация на тему «Маски красной смерти» Эдгара По под названием «Призрак бродит по Европе» 1923 года, где готическую историю привязали к теме свержения капитализма. Или «Луч смерти» 1925 года, в котором пролетарии уничтожали своих угнетателей подобием лазерного луча.

Но в 1924 году вышла вольная экранизация романа Алексея Толстого «Аэлита» от режиссёра Якова Протазанова. По сравнению с оригиналом, здесь автор больше склонился в сторону реалий послереволюционной России. Но всё равно «Аэлиту» можно назвать первым полнометражным фильмом, где в центре сюжета космический полёт.

«Аэлита», 1924 год Картина условно делится на две части: земную и марсианскую. На Земле двое инженеров ловят таинственный сигнал с Марса. Один из них разрабатывает «интерпланетонефом» — космический корабль. В эту часть вписано ещё немало политических и любовных интриг, но в итоге три человека с Земли отправляются в космический полёт.

В это же время на Марсе номинальная королева Аэлита наблюдает за землянами. Разумеется, на Красной планете царит тирания и практически рабовладельческий строй. Корабль с Земли правители планируют взорвать, но Аэлита портит их планы. Прилетевшие земляне помогают рабочим устроить восстание, чтобы свергнуть правление. Но в результате выясняется, что Аэлита поддерживала их только для того, чтобы лично захватить власть.

Выходу картины на экраны предшествовала «вирусная» рекламная кампания — одна из первых в СССР. За несколько месяцев до премьеры в газетах начали печатать странную надпись «АНТА… ОДЭЛИ… УТА…» (сигнал, принятый героями с Марса в начале фильма) безо всяких пояснений. И лишь незадолго до выхода «Аэлиты» из этих букв выделили соответствующее название.

«Аэлита», 1924 год Советские критики обвиняли авторов в пустом формализме и идеологии, чуждой рабочему классу. По их мнению, фильм слишком далеко отошёл от оригинала — поэтому пролетарии с Марса недостаточно раскрылись в сюжете, а упор был сделан на массовость и лёгкий жанр.

Припомнили и предшествующую временную эмиграцию режиссёра Якова Протазанова. Фильм запретили к вывозу и показу за границей. Однако со временем «Аэлиту» оценил весь мировой кинематограф, и сейчас эта картина входит в золотой фонд мировой фантастики.

Ещё один эпохальный фильм из ранней эпохи развития кинематографа вышел в 1935 году. «Космический рейс» уже практически полностью посвящён покорению космоса. Причём консультировал авторов по научной части сам Константин Эдуардович Циолковский — основоположник теоретической космонавтики. И что не менее важно — в этом фильме спасают котика.

«Космический рейс», 1935 год События картины происходят в будущем, а именно в 1946 году. Учёные московского института устраивают первые эксперименты по запуску живых существ в космос. Но кролик в первой ракете гибнет, а кошка вместе со второй ракетой исчезает. Это, впрочем, никого не останавливает, и следом в полёт запускают людей: на Луну отправляется ракета «Иосиф Сталин», на борту которой — академик и его молодые спутники.

«Космический рейс», 1935 год При поддержке Циолковского авторы очень аккуратно и правдоподобно подошли к отображению старта, перегрузок и невесомости. Для этого создателям пришлось придумывать всяческие технические новшества: фоновые декорации могли свободно наклоняться, а камера двигалась во всех направлениях, создавая эффект, будто бы человек парит. Хватает в фильме и юмора. Картина относится ещё к эпохе немого кино, но текстовых шуток там достаточно.

Собрался мой старик на Луну, холод там — 270°, а валенки забыл.

Фильм, который придумал и снял легендарный советский оператор и режиссёр Павел Клушанцев, во многом задал новый уровень технологиям комбинированной съёмки.

Клушанцев по праву считается первопроходцем в жанре научной фантастики в кино. Он совмещал документальный кинематограф с игровым и придумывал новые решения для съёмок, создавая невиданные на тот момент спецэффекты. Его картинами вдохновлялись Джордж Лукас и Стивен Спилберг: первый даже просил о встрече с Клушанцевым, приехав в Россию в перестроечные времена. Однако чиновники на тот момент уже не помнили о живой легенде кинематографа.

«Планета бурь», 1961 год Фильм 1961 года «Планета Бурь» рассказывает об экспедиции трёх космических кораблей на Венеру. После гибели одного из них, два оставшихся должны дожидаться замены, отправленной вдогонку. В это время с одного из кораблей на поверхность отправляют разведчиков, которые должны найти место для посадки.

Люди, а с ними и человекоподобный робот, обнаруживают на планете доисторических животных: бронтозавров, птеродактилей и прочих динозавров. Но технические проблемы ставят их жизни под угрозу, и им приходится приложить все усилия для спасения. Любопытно, что в финале есть небольшая отсылка к «Аэлите».

В фильме много комбинированных съёмок с динозаврами, космических полётов и даже очень необычные планы венерианского моря с риффами. Для начала шестидесятых увидеть подобное на экране было настоящим чудом. Помимо прочего, Клушанский показал и командную работу советских космонавтов с американцем. Космонавт из США здесь, кстати, чем-то напоминает Зелёного из приключений Алисы: он такой же циничный, но добрый и изобретательный.

«Планета бурь», 1961 год «Планета бурь» быстро стала хитом проката не только в СССР — права на показ приобрели больше двух десятков стран. Интересно, что в США из этого фильма сделали полностью своё кино «Путешествие на доисторическую планету». Его сильно перемонтировали, убрали некоторых актёров, сюжетные линии и прямые отсылки к стране происхождения космонавтов. Потом добавили своих героев: в главной роли оказался Бэзил Рэтбоун (он наиболее известен по американской серии фильмов о Шерлоке Холмсе), российским актёрам в титрах дали американские псевдонимы, а авторы оригинала не упоминаются вовсе.

«Путешествие на планету доисторических женщин», 1968 год Что ещё более интересно, через несколько лет фильм ещё раз перемонтировали, добавили туда сюжетную линию с полуголыми амазонками и выпустили снова уже под названием «Путешествие на планету доисторических женщин»

В свою версию американцы также включили некоторые кадры из советского фильма «Небо зовёт». Интересно, что его тоже постигла подобная судьба: под руководством Роджера Кормана и молодого Фрэнсиса Форда Копполы его «превратили» в американский фильм «Битва за пределами Солнца».

Экранизация одноимённого романа советского фантаста Ивана Антоновича Ефремова увидела свет в 1967 году. В книге автор немало грезил о коммунистическом будущем для всей планеты, показывая его торжеством разума, технологий и человеческих взаимоотношений.

В фильм эти идеи перекочевали в полной мере, даже начинался он изначально с послания: «Вам, живущим в первом веке коммунистической эры». К сожалению, экранизация из-за хронометража потеряла значительную часть многоплановости романа, сконцентрировавшись больше на основной сюжетной линии.

«Туманность Андромеды», 1967 год Ефремов придумал интересную концепцию объединения всех миров в так называемое «Великое Кольцо», позволяющее всем цивилизациям путешествовать в отдалённые уголки вселенной. По сюжету, земной звездолёт «Тантра» обнаруживает на планете вдали от объединённых миров, где, казалось бы, не существовало разумной жизни, останки инопланетного корабля. Поскольку им всё равно приходится совершить аварийную посадку, команда «Тантры» изучает планету и обнаруживает на ней разбившийся земной звездолёт, а также враждебную форму жизни.

В это время на Земле заведующий внешними станциями Великого Кольца Дар Ветер (Сергей Столяров) впадает в депрессию, оставляет свой пост и отправляется исследовать титановые рудники. В современном мире эта тема выглядит достаточно просто и даже банально, но в шестидесятых тема клинической депрессии поднималась довольно редко.

В одном из кадров можно заметить стоящий на столе прообраз ноутбука

В «Туманности Андромеды» необычный подход к комбинированным съёмкам и визуальным решениям. Например, неизвестный сигнал из космоса показан в виде теней девушек, танцующих на фоне звёздного неба.

Изначально планировалась и вторая часть, завершающая сюжет. Поэтому у картины есть подзаголовок «Часть 1: Пленники железной звезды». Но в связи со смертью актёра Сергея Столярова продолжение отменили.

В 1980 году вышла обновлённая версия фильма, из него вырезали некоторые сцены, в частности вступление про «коммунистическую эру», сделали картинку ярче и переозвучили актёров.

Фантастика в СССР была посвящена не только космосу. Роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» переносили на экраны дважды. Первый фильм, названный так же, как и книга, вышел в 1965 году. Роль инженера Гарина в нём исполнил Евгений Евстигнеев.

Эту версию сейчас вспоминают совсем мало, хотя чёрно-белый почти нуарный фильм снят очень эмоционально и интересно. Но полутора часов экранного времени не хватило, чтобы передать всё содержание книги Алексея Толстого.

«Гиперболоид инженера Гарина», 1965 год По сюжету романа, инженер Пётр Петрович Гарин, воспользовавшись разработками своего коллеги, изобретает прибор, который может создавать мощный тепловой луч (подобие современного лазера). Гарин одержим идеей мирового господства, поэтому он при помощи своего изобретения начинает добычу золота на заброшенном острове. Небывалые запасы золота рушат всю финансовую структуру капиталистического мира. Сам же Гарин становится диктатором в США. Противостоит инженеру молодой физик Василий Шельга, ранее работавший в уголовном розыске.

Интересный факт: сам Алексей Толстой признавал, что понятие «гиперболоид» ввёл исключительно из-за звучания этого слова. По мнению некоторых учёных, правильнее было бы назвать прибор «параболоид». Хотя по факту описанное в книге устройство всё равно не могло бы функционировать из-за слишком низкого КПД и потерь тепла.

«Крах инженера Гарина», 1973 год Спустя восемь лет после выхода первого фильма, на экранах появилась новая четырёхсерийная экранизация под названием «Крах инженера Гарина». Правда, её сюжет во многом отличается от оригинала. Здесь Гарин (Олег Борисов) скорее просто жаждет обогащения, и вовсе не выглядит злодеем планетарного масштаба. За его изобретением охотятся капиталисты и нацистские организации, а он чаще всего выступает пешкой в их планах.

К тому же, главного положительного героя Шельгу (Александр Белявский) на половину фильма вообще выводят из сюжета — он попадает в больницу. Полностью убрана вся глобальность сюжета Толстого: Гарин не правит штатами, и это не приводит к мировой пролетарской революции.

Но если не сравнивать экранизацию с оригиналом, то фильм выглядит очень интересным фантастическим детективом. Здесь можно увидеть необычную макетную съёмку в сценах использования гиперболоида: те места, куда якобы падает луч аппарата, обклеивали отражающей плёнкой и подсвечивали её красным прожектором. Да и сюжет динамичен даже по сегодняшним меркам: тайные нацистские организации, сговор, любовные интриги и предательства.

Вспоминая экранизации произведений братьев Стругацких, чаще всего говорят о «Сталкере» (первоисточник — роман «Пикник на обочине», да и в создании сценария они принимали участие) или двух версиях «Трудно быть богом». Иногда о «Чародеях» — очень вольной интерпретации «Понедельник начинается в субботу». С недавнего времени к ним присоединился «Обитаемый остров» Бондарчука.

«Отель «У погибшего альпиниста»», 1979 год Но среди них как-то затерялся очень достойный фильм эстонского производства «Отель „У погибшего альпиниста“». Возможно, дело в том, что и одноимённый первоисточник — не самая известная книга авторов. Это своеобразная ирония над детективами, или как говорили сами братья — «отходная жанру». При этом в повести содержится немало этических вопросов, и плюс к этому мрачная, почти мистическая атмосфера. В фильме удалось передать почти все детали оригинала.

Начинается сюжет как классический камерный детектив. В отеле, отрезанном от всего остального мира снежной лавиной, в запертой комнате находят тело одного из постояльцев — высокого и сильного мужчины Олафа Андварафорса (Тийт Хярм, дублирует Геннадий Нилов). Оказавшийся среди посетителей инспектор Глебски (Улдис Пуцитис, дублирует Александр Демьяненко) берётся за расследование преступления. По всем законам детективного жанра, убийцей должен оказаться один из посетителей, либо же хозяин отеля.

«Отель «У погибшего альпиниста»», 1979 год Инспектор допрашивает всех подозреваемых, но дело только усложняется — публика один другого страннее. И ровно в тот момент, когда в классическом детективе ситуация должна бы разъясняться, в «Отеле» появляется тема инопланетян, роботов и мафии, подчинившей пришельцев.

Картина снята достаточно просто, в основном атмосфера создаётся долгими крупными планами и диалогами. Но всё это приправлено необычным стилем (костюмы разрабатывал Вячеслав Зайцев), очень красивыми съёмками природы и неоднозначным содержанием: инспектору в определённый момент приходится выбирать между законом и прогрессом. А не самые известные сейчас актёры из Эстонии, Латвии и Литвы, аккуратно переозвученные знакомыми голосами, иногда действительно похожи на инопланетян своей отстранённостью.

Этот молодёжный футуристический фильм вышел в 1980 году. Действие картины разворачивается в XXIII веке, когда космические корабли уже вовсю бороздят просторы Вселенной. Во время одного из рутинных патрульных полётов советские космонавты обнаруживают инопланетный корабль, наполненный телами мёртвых клонов.

Среди тел находят выжившую девушку Нийю (на эту роль взяли манекенщицу Елену Метёлкину, многим она известна по более поздней роли Полины в «Гостье из будущего»). Желая наладить контакт с Нийей и выяснить, кто и зачем создал, а потом убил клонов, её доставляют на Землю и селят в семье специалиста по контактам с инопланетянами Сергея Лебедева (Улдис Лиелдидж).

«Через тернии к звёздам», 1980 год Значительная часть фильма посвящена столкновению культур: земляне учат Нийю нормам поведения и, конечно же, советской идеологии. Здесь очень показательно выглядит сцена, где она пытается раздеться догола на пляже, а ей рассказывают о «моральных нормах». При этом героиня проявляет сверхчеловеческие способности, но никак не может вспомнить, что с ней случилось.

Позже на Землю прибывают посланники с её родной планеты Дессы, и выясняется, что мир Нийи находится на грани уничтожения — люди исчерпали все ресурсы. Земляне отправляются помочь им, но сталкиваются с противоборством капиталистов с Дессы, которые получают выгоду от загрязнений.

Если не обращать внимание на сильно раздутую советскую идеологию, то в фильме показано немало злободневных и интересных тем. Различие культур, отношение к экологии и жажда наживы за счёт загрязнения планеты.

«Через тернии к звёздам», 1980 год В 2001 году вышла новая версия фильма. Изначально картина была двухсерийной, но Николай Викторов — сын Ричарда Викторова, снявшего оригинал — сократил её, подогнав под стандарты современного кинематографа. Сюжет сделали более динамичным, убрали многие идеологические моменты, добавили современных спецэффектов. Кроме того, наложили новый саундтрек, поскольку в первой версии композитор Алексей Рыбников использовал мелодии из своей же рок-оперы «Юнона и Авось».

В новой версии значительную часть композиций написал Виктор — сын Алексея Рыбникова. Кроме того, фильм полностью переозвучили. Но главное — в финальные титры добавили фразу, которой хотел завершить картину Ричард Викторов: «Все кадры гибнущей планеты Десса сняты на планете Земля».

История начинается с перестрелки в космосе. Неизвестный корабль нападает на базу космической инспекции. Агрессоров уничтожают, но выясняется, что аппарат принадлежал крупной корпорации «Майнтхаус», руководитель которой покончил с собой вскоре после этого события.

Расследовать странные обстоятельства нападения назначают инспектора Сергея Лазарева (Владимир Ивашов). Он узнаёт, что эти события связаны с пропажей группы учёных и разработками, которые вела компания.

«Звездный инспектор», 1980 год Полёты и перестрелки в космосе, конечно, значительно уступают «Звёздным войнам» Лукаса, а ведь в тот год вышел уже пятый эпизод. Над этой частью в основном работал оператор Борис Травкин, и в видеоряде хорошо заметен его подход: чтобы показать различные космические явления, крупным планом снимали смешение жидкостей разных цветов.

Травкин разработал этот метод ещё перед съёмками «Соляриса», где так был создан разумный океан. Подобные съёмки получили название «фокаж» (форма, образованная контактом активных жидкостей).

Съёмка по методу фокажа проста. В стеклянную ванночку наливают тонкий слой жидкости, имеющей, скажем, желтую окраску, а затем вводят синюю каплю. На границе желтого и синего сразу появляется зеленая каемка. Капля постепенно растекается, жидкости смешиваются, меняют цвет, возникает причудливая игра красок. Пластинку подсвечивают и снимают… пейзаж фантастической планеты, освещённой синим солнцем.

В плане съёмок этот фильм скорее воспринимается как телеспектакль, большинство событий происходит в простых декорациях. Капсула для посадки на планету — просто шар из пластика со стулом внутри, а на корабле множество совершенно непонятных и ненужных трубочек и панелей.

Зато на славу постарались костюмеры. Герои носят необычные футуристические комбинезоны и мантии, один из которых чем-то напоминает даже одежду из «Пятого элемента».

«Звездный инспектор», 1980 год Кроме этого, из технологий будущего показаны голографические конференции, мощный искусственный интеллект на космическом корабле (который один из героев зовёт «Чёртова перечница»), ну и, конечно, лазерные пистолеты. Но самое главное — в «Звёздном инспекторе» чуть ли не впервые в советской фантастике показали порабощение разума и зомбирование людей зловещим гигантским мозгом.

В этом фильме можно проследить интересную идею, перекликающуюся с хитом 2016 года — картиной «Прибытие» Дени Вильнёва. Главного героя Глеба (Игорь Старыгин) ещё в детстве спасла странная женщина, появившаяся буквально из ниоткуда. Спустя много лет на другой планете учёные обнаруживают необычное растение, которое позже превращается в ту самую женщину. Выясняется, что она относится к более развитой цивилизации, которая может видеть будущее людей. И она спасла мальчика для того, чтобы он позже помог в спасении гибнущей планеты.

«Семь стихий», 1984 год Фильм «Семь стихий» основан на одноимённом произведении писателя Владимира Щербакова. Но, как часто бывает, при переносе на экран значительная часть сложности исходника потерялась. В данном случае это, возможно, к лучшему, поскольку роман Щербакова можно назвать скорее философско-поэтическим. Картина же выглядит довольно неплохой фантастикой с гуманистическим подтекстом.

Режиссёр Геннадий Иванов, не снимавший больше фантастических фильмов, много сил вложил в отображение мира будущего. В первых же кадрах показывают необычный автомобиль. Это «Панголина» — разработка инженера-электрика Александра Кулыгина в виде ответа Lamborghini и DeLorean. К сожалению, автомобиль так и остался в единственном экземпляре, а его создатель эмигрировал в США, где погиб в автокатастрофе в 2004 году.

«Панголина» в фильме «Семь стихий», 1984 год Помимо автомобиля, можно заметить в кадре и множество домов, выглядящих нехарактерно для хрущёвской эпохи. Кроме того, отлично поставлены подводные съёмки. А ещё «Семь стихий» — первый советский фильм, выпущенный в квадрофоническом звучании. То есть звук в кинотеатрах делится не только на левый и правый канал, но и на передние и задние колонки.

Фильм основан на романе Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Сам автор говорил, что это почти автобиографическое произведение — после тубёркулёза позвонков у него парализовало нижнюю половину тела, и он провёл три года, не вставая с постели.

«Завещание профессора Доуэля», 1984 год Сюжет книги построен вокруг профессора Керна, который заявляет, что добился успехов в поддержании жизнедеятельности головы без тела. Его помощница узнаёт, что открытиями он обязан своему учителю — профессору Доуэлю — тот считается погибшим, но на самом деле его голова ещё жива. Керн держит Доуэля в плену, пытаясь выведать у него формулу оживляющей жидкости, и жестоко пресекает все попытки помешать его планам.

Фильм пересказывает эту историю упрощённо и довольно далеко от оригинала. Осталась общей лишь канва: Доуэль (Ольгерт Кродерс), существующий в виде головы, и его ученик (Игорь Васильев), пытающийся узнать у профессора формулу оживляющей жидкости. Есть также и две погибшие девушки: певица и знакомая сына профессора Артура. После перестрелки в ресторане одной из них пересаживают голову от другой, и девушка начинает путаться и терять свою личность.

«Завещание профессора Доуэля», 1984 год Спецэффектов в фильме немного: голова выглядит довольно просто, а уж шрамом на шее девушки точно никого не удивишь. Забавны разве что эксперименты Керна: собака с пересаженной головой, кошка с утиными лапками.

Фильм больше построен на диалогах, и в этом плане «Завещание профессора Доуэля» поднимает философские и почти религиозные вопросы: что делает человека человеком, что определяет его личность, имеет ли кто-то право оживлять умерших. Однозначного ответа на эти вопросы в фильме не дают, позволяя зрителю решать самому.

Если говорить о теме постапокалипсиса, то просто необходимо вспомнить фильм «Письма мёртвого человека» 1986 года. Тема последствий ядерной войны, очень острая в то время ввиду международной напряжённости, совпала ещё и с аварией на Чернобыльской АЭС. Поэтому современникам фильм показался не просто мрачной фантастикой, а настоящим предупреждением о возможном будущем.

«Письма мёртвого человека», 1986 год На неизвестный город в неизвестной стране сбрасывают ядерную бомбу. Город лежит в руинах, многие погибли, а те, кто успел спрятаться в бомбоубежище, вероятно, обречены на долгую и мучительную смерть. Главный герой — учёный Ларсен (Ролан Быков) — живёт в подвале музея вместе с другими сотрудниками. И через этих героев показано, как каждый пытается справиться с произошедшим: кто-то отбирает людей для будущей жизни под землёй, кто-то просто смирился со смертью.

Ларсен пытается разобраться в происходящем. Он сомневается, идёт ли война вообще, и к тому же хочет осознать: стремление человечества к разрушению — это необходимый этап развития или же путь к полному уничтожению вида?

В чём-то эту картину можно сравнить со «Сталкером» Тарковского. Но здесь режиссёр склоняется к более реалистичному и жестокому отображению всеобщей разрухи: одни люди умирают от радиации, другие живут в подвалах, многие становятся жестокими. А атмосфера обречённости чем-то напоминает «На последнем берегу» Рассела Малкэхи.

«Письма мёртвого человека», 1986 год Что интересно, есть и другая трактовка сюжета «Писем мёртвого человека». Её придерживался и сам Ролан Быков. Поскольку самой катастрофы в фильме не показано, всё происходящее может быть только экспериментом. На отдельном острове над людьми ставят опыт по выживанию в условиях ядерной зимы. Причём главный герой знает об этом, поскольку сам принимал участие в разработке программы.

В 1988-м, за пять лет до появления на мировых экранах легендарного фильма «День сурка», в Советском Союзе вышла картина «Зеркало для героя» — по сути, первый полнометражный фильм, сюжет которого основан на петле времени и повторении одного и того же дня.

«Зеркало для героя», 1988 год Главный герой Сергей Пшеничный (Сергей Колтаков) и его новый приятель Андрей Немчинов (Иван Бортник) после концерта группы Nautilus Pompilius перемещаются почти на 40 лет назад, а затем раз за разом проживают один и тот же день. Пшеничный знакомится со своими родителями и пытается понять образ мыслей отца, с которым никак не мог найти общий язык. А Немчинов пытается добиться закрытия местной шахты с говорящим названием «Пьяная», чтобы спасти работника, который должен погибнуть в этот день.

В отличие от «Дня сурка», герои каждый день не возвращаются на исходные позиции, а остаются там, где заночевали. Но вот события повторяются по-новой, и им приходится каждый раз знакомиться с одними и теми же людьми.

В эмоциональном плане сюжет больше концентрируется на отношениях Пшеничного с отцом, и именно его поступок приводит к разрыву временной петли и возвращению героев в своё время. Но линия Немчинова создаёт необходимую социальную и идеологическую составляющую: он борется с чиновником, который бездумно рискует человеческими жизнями только ради отчёта перед начальством.

«Зеркало для героя», 1988 год Фантастической составляющей в фильме не так много, но как минимум интересна сама идея петли времени, которая обрела десятки воплощений на экранах: от всё того же «Дня сурка» до «Грани Будущего». В основе всех картин лежит одна и та же идея — герой должен совершить какой-то важный поступок, чтобы разорвать цикл и вернуться к обычной жизни. И, кстати, финал «Зеркала для героя» выглядит более философским, чем типичные хэппи-энды большинства подобных сюжетов.

Как и литература, советские фантастические фильмы хоть и нередко несли в себе слишком уж сильный идеологический подтекст (без этого многим авторам просто не давали снимать), выглядели весьма достойно. Причём не только на внутреннем «рынке». Пример «Аэлиты» или «Планеты бурь» показывает, что советская фантастика во многом не уступала мировой, а иногда даже и задавала тенденции.

Часть этих фильмов сейчас уже выглядит пережитком прошлого, но посмотреть их всё же стоит — классику кинематографа всегда хорошо бы знать. Другие же до сих пор смотрятся действительно интересно. Возможно, спецэффекты слишком просты, но всё это компенсируется отличной актёрской игрой и вечными вопросами фантастики, которые не зависят от политики и идеологии.

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