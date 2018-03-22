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Найден старший брат Шелдона для «Теории большого взрыва»
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Найден старший брат Шелдона для «Теории большого взрыва» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Найден актер, который сыграет старшего брата Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва». Как сообщает Deadline, это Джерри О'Коннелл.
Его персонажа зовут Джорджи Купер.
Сценарий для финала 11-го сезона еще не написано, но известно, что в нем покажут свадьбу Шелдона и Эми. В этой же серии зрителям представят Джорджи.
О'Коннелл известен по сериалам «Мое второе я», «Параллельные миры», он также снимался в фильмах «Джерри Магуайер», «Крик 2», «Очень страшное кино 5», «Вероника Марс».
Ранее сообщалось, что миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс сыграет в сериале «Теория большого взрыва».
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