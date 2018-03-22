Найден старший брат Шелдона для «Теории большого взрыва»

Найден актер, который сыграет старшего брата Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва». Как сообщает Deadline, это Джерри О'Коннелл

Его персонажа зовут Джорджи Купер.

Сценарий для финала 11-го сезона еще не написано, но известно, что в нем покажут свадьбу Шелдона и Эми. В этой же серии зрителям представят Джорджи.

О'Коннелл известен по сериалам «Мое второе я», «Параллельные миры», он также снимался в фильмах «Джерри Магуайер», «Крик 2», «Очень страшное кино 5», «Вероника Марс».