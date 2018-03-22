«Ночь пожирателей рекламы». 25 лет в России

Это не кинофестиваль, не конкурс, не миф, это — история!

Летописец мировой рекламы, ее знаток, владелец невероятной коллекции, в которой представлено более миллиона рекламных роликов со всех уголков планеты, ЖАН МАРИ БУРСИКО представляет: НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ! 25 ЛЕТ В РОССИИ!

Уникальное рекламное шоу, шестичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари, ежегодно проходит в нескольких десятках стран, а в России — начиная с 1993 года.

Грядущая весна для «Ночи» — юбилейная. Вот уже 25 лет, как шедевры «Синематеки» доступны профессионалам рекламной индустрии, а также всем живо интересующимся креативной рекламой по всей России.

В этом году Ночь пройдет в Киноцентре Октябрь. В честь юбилея звезды эстрады, кино и телевидения соберутся, чтобы поздравить именинницу! В рамках ежегодной церемонии голосования AdAwards, звёздному жюри предстоит выбрать лучший рекламный ролик за все годы существования проекта!

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Четверть столетия. Много ли это или мало? В первые годы в нашей стране событие посещали преимущественно профессионалы, а просто просвещенная публика относилась к рекламе осторожно. Но креативная реклама, а именно такую и коллекционирует Жан Мари Бурсико, оказалась способна изменить восприятие зрителей. Ролики из коллекции— это короткометражные видеофильмы, которые можно смотреть как произведения искусства, наслаждаясь неожиданными решениями, красотой идей и оригинальностью их воплощения. В этом ракурсе «Ночь пожирателей рекламы» за годы своего существования приобрела особую притягательность для ценителей необычной рекламы и стала самым масштабным и ожидаемым рекламным событием в России. Сегодня показы Ночи охватывают более 40 городов страны.

За это время у первых зрителей нашего шоу уже выросли дети, и старые друзья «Ночи» приходят семьями.

Содержание новой программы до последнего момента Жан Мари Бурсико держит в секрете. Но анализируя пристрастия маэстро по программам прошлых лет, можно смело сказать, что всегда мощно представлена реклама автомобилей, страховых компаний, элитных брендов парфюмерии, обязательно присутствует тема юмор и эротика в рекламе.

Российская реклама представлена работами, в числе которых демонстрируются ролики, уже снискавшие себе любовь зрителей. Не бывает оставлена без внимания и социальная реклама. Непременно мы знакомимся с роликами из самых экзотических стран, а также в программу вставлена хотя бы одна винтажная жемчужина.

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По обыкновению НПР преподнесет всем присутствующим множество приятных сюрпризов: необычные промо-акции, дефиле, живую музыку, эксклюзивные коктейли от профессиональных барменов.

После московской премьеры программа традиционно отправится покорять сердца новых ценителей в городах России и странах ближнего зарубежья. Ну а искушенным гурманам Москвы остается только одно — копить силы и ждать 28 апреля. Ведь такая грандиозная Ночь бывает только однажды!

Интересные факты:

Основатель Ночи пожирателей рекламы — француз Жан Мари Бурсико. Еще в детстве он начал собирать рекламные ролики, которые вклеивались в фильмы, а затем выбрасывались за ненадобностью. Именно эти ролики стали началом уникальной коллекции, которая сегодня известна под названием «Синемате́ка» Жана Мари Бурсико.

В Синематеке Жана Мари Бурсико хранится более миллиона рекламных роликов.

Ежегодно Синематека увеличивается на 25 000 — 30 000 роликов, поскольку большинство мировых рекламных агентств, фестивалей и собственников бизнеса безвозмездно присылают Бурсико свои новые ролики. Именно из «Синематеки» составляются программы для «Ночи пожирателей рекламы».

Синематека Жана Мари Бурсико признана национальным достоянием Франции и занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая большая частная коллекция рекламных роликов в мире.

«Ночь пожирателей рекламы» занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самое продолжительное шоу, связанное с показом рекламных роликов.

В Синематеке находится самый первый рекламный ролик, снятый на кинопленку в 1898 году. Он был снят братьями Люмьер.

Продолжительность самого короткого рекламного ролика из хранящихся в Синематеке составляет всего 2 секунды.

Для хранения Синематеки правительство Швейцарии выделило старинный замок.

В 2008 г. в программу «Ночи пожирателей рекламы» был включен блок, состоящий только из российской рекламы. Его увидели пожиратели всего мира.

Главный информационный партнер события, а также эксклюзивный билетный оператор — Афиша.

История продолжается!

28 апреля 2018 года, Киноцентр «ОКТЯБРЬ», Ул. Новый Арбат, 24, начало в 23.00 (съезд гостей в 22.00)