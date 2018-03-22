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«Разве это я?» Фотошоп изуродовал Элизабет Олсен
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«Разве это я?» Фотошоп изуродовал Элизабет Олсен 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Скоро на экраны выйдет фильм «Мстители: Война бесконечности. Часть 1». В супергеройском боевике по мотивам комиксов Олсен сыграла Красную ведьму, в образе которой и появилась на обложке майского Empire. Однако актриса себя не узнала.
— написала у себя в Instagram Элизабет, показав спорное фото, на котором очевидно изменены черты и форма ее лица. Поклонники горячо поддержали актрису, однако издание поспешило убедить Олсен в том, что вины редакции здесь нет.
— уверяют в редакции. Для сравнения, вот обложка Vanity Fair, на которой Элизабет Олсен себя узнает:
Официальная премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» в российском прокате состоится 3 мая. В новом фильме защитникам мира придется противостоять межгалактическому тирану из космоса. А как тебе кажется — похожа Элизабет Олсен на плакате Empire на себя или нет?
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Фото:Instagram
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