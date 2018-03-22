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«Преследовали, пытались разбить стекло кирпичом»: Настасья Самбурская рассказала о неадекватных выходках поклонников
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«Преследовали, пытались разбить стекло кирпичом»: Настасья Самбурская рассказала о неадекватных выходках поклонников 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
21 марта в Москве прошел премьерный показ фильма «Каникулы президента». Дебютную полнометражную картину режиссера Ильи Шерстобитова представили ее герои: Дмитрий Грачев, Настасья Самбурская, Анна Цуканова-Котт и другие артисты. По сюжету ленты, президент отправляется в отпуск в Крым — отдохнуть и пообщаться с простым народом. А чтобы избежать излишнего внимания к себе, скрывает лицо под пластическим гримом.
Актеры в беседе с Teleprogramma.pro рассказали, приходилось ли им, как и главному действующему лицу фильма, прятаться от публики. Дмитрию Грачеву (известному как «двойник» президента), например, не сразу удалось попасть в зал кинотеатра: зрители обступили мужчину плотным кольцом в ожидании автографов и совместных фото. А вот с Настасьей Самбурской случались ситуации и похуже — актрисе приходилась сталкиваться с по-настоящему неадекватными и пугающими выходками фанатов: «Пытались кирпичом мне разбить стекло — не просто дурачки какие-то, а реально люди психически неуравновешенные. Преследовали и около дома преследовали, оставляли какие-то вещи на моей машине. Много странностей таких происходило. Честно говоря, я хожу и оглядываюсь периодически. Мне страшно», — поделилась Самбурская.
Напомним, Настасья — не только актриса, но и популярный блогер. Ее Инстаграм насчитывает 9,2 миллиона подписчиков, а каждая публикация получает сотни и тысячи комментариев — как комплиментарных, так и негативных. Критику и неуважительное поведение фолловеров Самбурская не всегда оставляет без внимания, может и резко осадить своих зрителей — даже за короткий комментарий по поводу внешнего вида.
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