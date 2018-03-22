Путин-2. Смотрим продолжение фильма Андрея Кондрашова вечером 22 марта

21 марта на канале Россия 1 показали нашумевший фильм Андрея Кондрашова «Путин», точнее — его первую часть.

В Интернете ленту на данный момент посмотрело более 35 миллионов человек; думаю, правда, что поскольку счет «по головам» никто не вел, число это значительно больше. Вечером 22 марта смотрим продолжение. Встреча на том же месте и в тот же час: «Россия 1», 21:00.

Канва фильма — семь интервью. Антураж — наше время и недавнее прошлое. Впрочем, не только недавнее. Там есть и отсылы в прошлое, причем яркие. Президент рассказывает о своем детстве, например. Рассказывает так, как все мы можем говорить о нем — просто и без затей. Забавно… Тем, кто рожден в стране Советов, вообще невозможно представить, чтобы первые лица говорили о себе так. Ну, скажем, нереально представить в подобном фильме блаженной памяти Леонида Ильича. Или Константина Устиныча… Тем более Андропова. Новый стиль, новый взгляд, новая степень открытости?

Ощущение от фильма удивительное. Основное — что тут Путин искреннее и открытее, чем и в фильме Стоуна, и в фильме Соловьева. Ну, не знаю, может быть, вы решите иначе, но мне кажется именно так. Смотреть не просто нескучно, а интересно. Нарезка из биографических фактов вообще «на ура»: тут и про дедушку-повара, и про застреленную бабушку, и про парилку со Шредером в бане. И даже про «секретные таблетки», которые пьют Путин и Берлускони…

Ну и о политике, конечно. О том месте, которое пытаются указать России и какое она стремится занять сама. «Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога». Вот так, коротко и ясно. И — рассказ о крысе. Получившийся почти апокрифичным. Вроде бы просто эпизод, на деле — недвусмысленный намек: Путин вспоминает, что шел как-то по лестнице, а там — крыса. Ну, он и начал ее гонять. И загнал в угол. А она там развернулась и кинулась его преследовать. Отсюда мораль, как говорится: не надо никого загонять в угол, просто не надо и все, реакция-то может быть разной…

Интересная работа, журналистская удача — однозначно. Ну а сегодня вечером — вторая часть. Включайте «Россию 1» в 21:00. Для затравки — пунктиром: в ленту будут освещены такие темы, как:

— покушения на Путина и то, как из предотвращали;

— что за документацию сжигал Путин в резидентуре КГБ;

— почему так много тайн вокруг службы Путина в Дрездене;

— почему в 90-е Путин ложился спать с помповым ружьем;

— политическая ситуация на Украине: какой обман стал «корнем» украинского переворота;

Ну а кроме того — вся правда о президентской рыбалке и о многом другом. Итак, кто и кого подсаживает Путину на крючок?

Фильм стоит посмотреть, даже если у вас совершенно нет времени. Честное слово.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Президент как человек