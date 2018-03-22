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В музее «Пермь-36» прошли съемки Первого канала
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В музее «Пермь-36» прошли съемки Первого канала 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
К 100-летию убийства великого князя Михаила Александровича Романова Первый канал готовит документально-игровой фильм.
Повествование в фильме пойдет о событиях, начавшихся в ночь на 13 июня 1918 года, когда великий князь вместе со своим секретарем Николаем Джонсоном был похищен большевиками из гостиницы «Королевские номера», затем вывезен в лес и расстрелян. Одним из участников убийства был Гавриил Мясников, председатель Мотовилихинского районного комитета РСДРП (б). Именно сцены допроса Мясникова на Лубянке решили снимать на территории Мемориального комплекса политических репрессий «Пермь-36», единственном в России аутентичном музее-лагере.
Обстоятельства этого преступления до сих пор не раскрыты, также неизвестно место захоронения Михаила Александровича. Одну из версий тех далеких событий и собирается показать в своем фильме режиссер Сергей Браверман.
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