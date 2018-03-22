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Большой фестиваль мультфильмов стартует в «Арсенале»
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Большой фестиваль мультфильмов стартует в «Арсенале» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Седьмой по счету "Большой фестиваль мультфильмов" пройдет в Арсенале с 23 марта по 1 апреля. Об этом сообщают организаторы.
Большой фестиваль мультфильмов — один из самых крупных международных смотров анимации в России. В этом БФМ в Нижнем Новгороде проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова, что позволило сделать фестиваль очень насыщенным.
В программе: 2 премьерных показа, 16 анимационных программ с сотней мультфильмов со всего света, лекции, выставка и, конечно же, ставшая уже традиционной, «Фабрика мультфильмов», где дети и взрослые смогут попробовать своими руками снять мультфильмы в разных анимационных техниках.
Культовому сериалу «Время приключений» будет посвящена выставка эскизов и рабочих материалов, которая будет действовать все дни фестиваля.
В первые выходные фестиваля в Арсенале можно будет принять участие в 4 различных анимационных мастерских. В этом году мы впервые разделили участников по возрастам: 24 марта мы проводим мастерские только для взрослых (от 15 лет и старше), а 25 мартаприглашаются ребята от 8 лет.
Гостями фестиваля в этом году станут один из самых известных российских режиссеров Светлана Андрианова и программный директор фестиваля, театральный критик Дина Годер. На их лекциях речь пойдет об опыте создания короткометражного кино и документальной анимации.
Подробную программу фестиваля можно найти на официальном сайте: www.multfest.ru и www.ncca.ru/nnovgorod
Стоимость билетов: от 150 рублей.
Вход на лекции и выставку свободный.
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