Большой фестиваль мультфильмов стартует в «Арсенале»

Седьмой по счету "Большой фестиваль мультфильмов" пройдет в Арсенале с 23 марта по 1 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Большой фестиваль мультфильмов — один из самых крупных международных смотров анимации в России. В этом БФМ в Нижнем Новгороде проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова , что позволило сделать фестиваль очень насыщенным.

В программе: 2 премьерных показа, 16 анимационных программ с сотней мультфильмов со всего света, лекции, выставка и, конечно же, ставшая уже традиционной, «Фабрика мультфильмов», где дети и взрослые смогут попробовать своими руками снять мультфильмы в разных анимационных техниках.

Культовому сериалу «Время приключений» будет посвящена выставка эскизов и рабочих материалов, которая будет действовать все дни фестиваля.

В первые выходные фестиваля в Арсенале можно будет принять участие в 4 различных анимационных мастерских. В этом году мы впервые разделили участников по возрастам: 24 марта мы проводим мастерские только для взрослых (от 15 лет и старше), а 25 мартаприглашаются ребята от 8 лет.

Гостями фестиваля в этом году станут один из самых известных российских режиссеров Светлана Андрианова и программный директор фестиваля, театральный критик Дина Годер. На их лекциях речь пойдет об опыте создания короткометражного кино и документальной анимации.

Подробную программу фестиваля можно найти на официальном сайте: www.multfest.ru и www.ncca.ru/nnovgorod

Стоимость билетов: от 150 рублей.

Вход на лекции и выставку свободный.