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Шайа Лабаф сыграет отца Шайи Лабафа в кино о Шайе Лабафе, и снимет его Шайа Лабаф
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Шайа Лабаф сыграет отца Шайи Лабафа в кино о Шайе Лабафе, и снимет его Шайа Лабаф 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Любишь ли ты себя так, как любит себя Шайа Лабаф (31)? Уверены, что нет. Иначе как объяснить тот факт, что он написал сценарий к байопику о себе, в котором сыграет сам? Правда, не себя (что удивительно), а своего отца-алкоголика.
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Фильм будет называться «Сладкий мальчик», снимет его израильтянка Альма Харель, а сценарий Лабаф писал под псевдонимом Отис Лорт. Главную роль — самого Шайи — исполнит номинант на «Оскар» Лукас Хеджес (21), который сыграл в «Манчестере у моря», «Леди Берд» и «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». Когда картина выйдет в свет пока неизвестно, но снимать ее начнут уже в 2018-м.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shaja-labaf-sygraet-ottsa-shaji-labafa-v-filme-o-shaje-labafe-kotoryj-snimet-shaja-labaf/
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