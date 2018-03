Привет самому себе: почему «Леди Берд» должен посмотреть каждый

«Леди Берд» — режиссерский дебют любимицы американских интеллектуалов Греты Гервиг — представили широкой публике осенью 2017-го. Как это часто бывает с первыми фильмами «перековавшихся» актрис, никто мирового прорыва не ждал — так, картину взяли для нескольких кинофестивалей и ограниченного проката в Нью-Йорке. Но «Леди Берд» стала прорывом сразу же — с успехом прошла по нескольким кинофестивалям, получила на Rotten Tomatoes рекордную оценку в 99% и попала в шорт-листы «Золотого глобуса» и «Оскара».

Наконец, 15 марта фильм вышел в прокат и на русском языке. Почему он так успешен и кому его обязательно надо посмотреть (спойлер: всем) — рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Евгений Казарцев.

Обойдемся без Тургенева

Чаще всего фильм «Леди Берд» характеризуют как «роман взросления». Куда в таком жанре можно уйти от конфликта отцов и детей? Конечно же, никуда. Однако вспоминать школьную программу, «Отцов и детей» и свои сочинения об извечном конфликте не следует — Грета Гервиг смогла «вырастить» свою героиню через всю ленту без лишнего морализаторства и не надувая щек.

У Кристины, главной героини фильмы, как и у любого подростка, конфликтов много: с матерью, приемным старшим братом и его девушкой, со своей подругой, мальчиками, руководством школы.

Кадр из фильма "Леди Берд"

Со «сложной ситуации» начинается сам фильм: после идиллического прослушивания аудиокниги «Гроздья гнева» с мамой и проступивших у обеих слез разрастается абсолютно пустой спор, который заканчивается по-тинейджерски картинно: Кристина открывает дверь машины и на ходу выпрыгивает.

По ходу фильма зритель все больше понимает, что главный конфликт у героини — с самой собой. Мы видим это на нескольких уровнях сразу: она стесняется своего дома и семьи, из-за чего вынуждена часто врать. Но самое главное — она не принимает своего имени и требует всех называть ее «Леди Берд».

​В течение 90 минут фильма из-за этого изначального конфликта с самой собой Кристина попадает в сложные ситуации с близкими, проходит все этапы «взросления» — впервые напивается, лишается невинности, сдает экзамены. Постепенно она пытается сглаживать все острые моменты, но они катятся на нее как снежный ком.

Новая искренность

Термин «новая искренность» появился еще в 80-х годах прошлого века — может, и раньше. По сути своей, это выражение близко с концепцией так называемого метамодернизма, да и в целом у явления много разных имен.

Но академические размышления оставим академикам. Зрителю, не обремененному любовью к последним веяниям философии, достаточно знать: «Леди Берд» — идеальный пример той самой «новой искренности».

Весь фильм — простой и чистый рассказ о переходе из пункта «мне 17, и я бунтарь» в пункт «мне 18, и я все понял (-а)». В «Леди Берд» все — как воспоминание: сама Гервиг признавалась, что специально добивалась такого эффекта.

Режиссер фильма "Леди Берд" Грета Гервиг во время вручения награды "Независимый дух"

Нет в ленте и никакой фальши — ее можно ожидать в патетических фильмах с тонной морали и щепоткой «мудрености ради мудрености», но не в искреннем, почти что дневниковом рассказе о взрослении девушки в глубинке.

Заслуга в легкости «Леди Берд» — не только самой Гервиг, но и актеров. Исполнительница главной роли Сирша Ронан вполне заслуженно получила за свою работу третью в карьере номинацию на «Оскар». Отлично сработал и Тимоти Шаламе, ставший открытием благодаря «Зови меня своим именем». Конечно, и «старшее поколение», сыгравшее родителей Кристины — Лори Меткалф и Трэйси Леттс — были на высоте.

Кому смотреть «Леди Берд»

В отличие от «Черной пантеры» или комедий а-ля «Я худею», для прокатчиков «Леди Берд» — своего рода диковинка. К нам в кинотеатры фильм дошел лишь спустя полгода после мировой премьеры, и сеансов на него выделили не очень много.

Впрочем, посмотреть фильм с редкой оценкой в 99% от мировых критиков должен практически каждый, кто в кино любит не только «50 оттенков», но и что-то глубже.

Зритель гарантированно получит необычное чувство облегчения после титров, а на протяжении фильма — минуты как смеха, так и подступающих слез.

Но для двух категорий зрителей «Леди Берд» должен стать программным фильмом. Первые — подростки 16-17 лет, которые могут через конфликты Кристины лучше понять себя и своих родителей. Да и в универсальных подростковых ситуациях они с удовольствием узнают себя, что для такого возраста важно — понимать, что не ты один с такими проблемами и мыслями.

Конечно, обязательна к просмотру «Леди Берд» и родителям подростков. Многие к своим 40 годам забывают, что сами были и детьми, и подростками. Что не слушались родителей, ссорились с мамами, хотя и любили их, творили странные дела и жили с ощущением постоянной бури внутри.

Так что, дорогие родители, тоже успейте посмотреть этот фильм — и удовольствие получите, и напомните себе о том, каково жить с (цитата писателя Фоера) «кучей гирь на сердце».

