Главным режиссером Петербургского театра им. В. Комиссаржевской стал Леонид Алимов

"Меня уже представили труппе. Думаю, в апреле я официально перейду [в театр им. В. Комиссаржевской], — сказал Алимов, который до этого работал в театре «Балтийский дом». — В «Балтийском доме» я буду продолжать играть как актер и следить за своими режиссерскими спектаклями, но основным местом работы будет театр им. Комиссаржевской".

На этой сцене в нынешнем сезоне он поставил юбилейную программу, посвященную 75-летию со дня основания театра, а в середине февраля — спектакль «Доктор Живаго» по мотивам романа Бориса Пастернака . Эта работа вызвала большой зрительский интерес и побудила художественного руководителя театра Виктора Новикова предложить Алимову пост главного режиссера.

"Алимов в режиссуре стал все более заметен, что проявилось в постановке «Доктора Живаго». Он вырос и стал большим профессионалом", — сказал Новиков. Помимо постановки спектаклей Алимов будет следить за текущим репертуаром, поддерживать профессиональный рост творческой молодежи и др. При этом в театре планируют привлекать к постановочной работе и других режиссеров.

Алимов с 1994 по 2004 год был актером в Малом драматическом театре — Театре Европы. Как режиссер он дебютировал в 2013 году со спектаклем «Сталин. Ночь» в театре «Балтийский дом». Осуществил несколько постановок классической и современной литературы на различных сценах Петербурга, а также в Китае.