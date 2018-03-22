Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина

Шерлок Холмс » (2015) Режиссер — Даглас Маккиннон В ролях: Бенедикт Камбербэтч Мартин Фримэн Кадр из фильма Английский «Шерлок» — сериал, конечно, очень хороший. И все-таки от развала все это технически безукоризненное великолепие удерживают только придуманные 150 лет назад персонажи сэра Артура Конан Дойла. И пусть характеры главных действующих лиц совершенно не развиваются, но состав играющих их актеров настолько прекрасен, что следить за тем, как они изо всех сил пытаются придать смысл сценарию каждой новой серии намного интереснее чем за самими происходящими на экране событиями. Последние, разумеется, являются результатами очередного мозгового штурма сценаристов. Я так и вижу, как сидят в офисе Би-би-си профессиональные британские парни, пьют кофе и нордически высчитывают на лэптопах и планшетах чем они будут удивлять миллионы фанатов сериала на Новый год. «А давайте сделаем невесту Ватсона убийцей?» «А давайте она убьет Холмса?» «А давайте пошлем его в Сербию!» «А давайте перенесем на одну серию действие во времена Конан Дойла?». Драматургия сверхуспешного сериала по факту не многим лучше драматургии голливудских блокбастеров — только в последних нагромождения бессмыслицы нивелируются запредельным ритмом и наворотами компьютерной графики, а тут — ироническим подмигиванием высокоинтеллектуальной аудитории, писающейся не столько даже от самого телефильма, сколько, как всегда, от самой себя — точнее, от самоидентификации с противными и хитрыми персонажами, до циничного обаяния которых ей, понятное дело, ох как далеко.

Первый, пятница, 1.20, суббота, 0.30 «Сеть» (2016) Режиссер — Ким Кидук В ролях: Рю Сын-бом, Ли Вон-гын Кадр из фильма Вынесенное в название слово «сеть» в данном случае не имеет никакого отношения к интернету, а имеет, наоборот, к такому не модному и не прогрессивному делу, как рыболовное. Но не только. Сеть, в которой бьется, не в силах выбраться, рыбка большая или малая, — это образ летальной несвободы, трагической безысходности и неминуемого конца. Лодка рыбака из Северной Кореи ломается в водах сопредельной и враждебной его родине Южной Кореи. Коготок завяз — всей птичке пропасть: подозреваемого в шпионаже бедолагу пытают южнокорейские спецслужбы, да и северокорейские по возвращении не проявляют к нему большего понимания. Главный корейский режиссер в новой своей работе с печалью глядит на свою разделенную страну, констатируя, что счастья нет ни на убогом, нищенском Севере, ни на свободном и процветающем Юге. Уже хотя бы по этому признаку можно объединиться.

Культура, пятница, 0.25 «Жизнь Пи» (2012) Режиссер: Энг Ли В ролях: Адиль Хуссейн , Ирфан Хан, Жерар Депардье Кадр из фильма Этот изумительно сделанный приключенческий фильм, идеальное «семейное развлечение», я бы отнес к разряду сиюминутной классики. Впрочем, «Жизнь Пи» — отнюдь не только «приключенческий фильм». Повествование о злоключениях индийского мальчика, оказавшегося после кораблекрушения в одной лодке со страшным бенгальским тигром и, чтобы выжить, вынужденного его приручать, уклоняется от детско-юношеской милоты. Оборачиваясь вещью о сложной и трагичной взаимосвязи человека с природой, об отсутствии принципиальных различий между верой в Иисуса и верой в Будду (а также Аллаха, Вишну, Кришну и кто еще там), картина в финале выруливает на медитацию о способах рассказывания историй о «торжестве человеческого духа» и их восприятии публикой.

Первый, воскресенье, 23.40