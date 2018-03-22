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Маколей Калкин в красках описал потерю девственности
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Маколей Калкин в красках описал потерю девственности 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин в красках описал то, как потерял девственность. Об этом пишет журнал Spin.
«Мне было 15 лет. Я думаю, это был для меня самый низкий порог, наиболее ранний возраст, в котором я бы это сделал. Это не было чем-то отвратительным или странным. Мы планировали сделать это», — признался артист.
Калкин описал процесс как «теплый и липкий». «Я подумал: „Во дела. Все ли я делаю правильно?“» — добавил актер. Он отметил, что после секса послушал «Белый альбом» группы The Beatles.
Ранее в марте Калкин показал подписчикам в Twitter, чем заняться вместо просмотра церемонии награждения премии «Оскар»: сыграл на гитаре, сделал себе педикюр, сварил макароны и устроил войну игрушек. В прошлом году актер похорошел.
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