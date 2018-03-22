Киану Ривза признали самой скромной звездой Голливуда

Киану Ривза неоднократно называли самым скромным актёром Голливуда. Его также отличает приверженность к благотворительности. Папарацци и поклонники то и дело замечают Киану в обществе бездомных, с которыми он активно общается и помогает.

У него нет дорогих автомобилей и роскошных особняков, он одевается как самый обычный человек, а большую часть заработанного тратит на благотворительность.

Всё это послужило поводом к созданию фанатской странички Киану Ривза в Twitter. Она называется «Киану делает простые вещи». В ней публикуют фото из повседневной жизни актера.

Отшельнический образ жизни звезды связывают с чередой трагедий, выпавших на его долю.

В 2001 году в автокатастрофе погибла его девушка Дженнифер Сайм . За два года до этого она потеряла их общего ребенка — девочка скончалась в утробе матери незадолго до родов.

В 2003 году у его сестры обострилась лейкимия, актёр бросил съёмки, а все свои гонорары он тратил на лечение и содержание сестры. Благодаря помощи брата женщина выжила.

Пережитое оказало сильнейшее влияние на образ жизни актера. С одной стороны, он стал более замкнутым, с другой — началпомогать совершенно незнакомым людям.

О его доброте и скромности ходят легенды. Его часто замечают в компании бездомных, которым он покупает еду и даже выпивает с ними.

Большую часть своих гонораров актер отдает в благотворительные фонды по борьбе с раком, а свои дни рождения празднует тихо и скромно. В один из них Ривз просто вышел на улицу с маффином со свечей. В тот день каждый желающий мог сфотографироваться с актером.

В 2010 году Ривз даже стал героем интернет мема «грустный Киану». На фотографии, которую сделали папарацци он сидел с удручённым видом, ел сэндвич и кормил птиц.

Почитатели звезды даже учредили в этот день, 15 июня, специальный праздник — «День поднятия настроения Киану Ривза».

Актеру долгое время не удавалось повторить успех нашумевшей трилогии «Матрица». Фильмы с его участием получали не самые лестные отзывы критиков и фанатов. Но вышедший в 2014 году «Джон Уик» вернул актеру былую славу.

Однако оглушительный успех никак не изменил его отношение к жизни. Ривз, зарабатывающий миллионы за съемки, по-прежнему ведет скромный образ жизни — ездит на общественном транспорте, помогает бездомным, жертвует деньги на благотворительность, и тем самым завоевывает любовь зрителей.