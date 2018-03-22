10 фильмов, которые скрасят ожидание весны

Для всех, кто устал ждать не календарную, а самую настоящую теплую и солнечную весну, Титр собрал десять красивых, вдохновляющих и немного волшебных фильмов, которые подарят желанное весеннее настроение. "Бойфренд из будущего"

Однажды Тим узнает семейную тайну: оказывается, все мужчины в его семье могут путешествовать во времени. С этой минуты парня не остановить — он регулярно возвращается в свое прошлое, чтобы изменить ход событий в лучшую сторону. "Пегги Сью вышла замуж"

Семейная жизнь героини плавно движется в сторону развода. Внезапно очнувшись в своем прошлом, она получает шанс подправить ход своей жизни и избежать будущих ошибок. "Однажды"

Главный герой зарабатывает на жизнь тем, что днем чинит пылесосы в магазинчике своего отца, а вечером играет на улицах Дублина. Его песни посвящены девушке, которая разбила его сердце. Однажды с ним знакомится случайная прохожая, и эта встреча становится новым поворотом в жизни обоих. "Грязные танцы"

Трогательная история, произошедшая в пансионате для отдыха состоятельных семей. Семнадцатилетняя Бэйби впервые видит красавца-танцора Джонни, в которого влюбляется без памяти. Дальше будет много страсти, романтики и любви. "Про любовь. Только для взрослых"

Романтический альманах состоит из пяти смешных и абсолютно безумных любовных историй, произошедших на летних улицах Москвы, где несколько случайных людей оказались во власти любовной лихорадки.

"В гостях у Элис"

40-летняя разведенная мама двоих детей знакомится в баре с молоденьким парнем, которого вместе с двумя его друзьями приводит к себе домой для «продолжения банкета». Наутро хозяйка узнает, что ребята — обычные студенты, которых добрая мама Элис пожалела и пригласила пожить в доме дочери месяц-другой. "Возвращение в Бургундию"

Свалившееся после смерти главы семейства наследство ставит героев, двух братьев и сестру, перед непростым выбором — продавать ли дом и землю или самим хозяйничать в винодельческом поместье, где они родились и выросли. "Спасибо, папа"

Отец Верджине оставил дочери наследство размером в 50 миллионов долларов. Но завладеть деньгами девушка сумеет лишь в том случае, если выйдет замуж за армянина по имени Баргевос. Такое странное условие легко объяснимо: покойный родитель — выходец из Армении! "Мужчины в большом городе 2"

Пять персонажей картины — мужчины с совершенно разными характерами и судьбами, которые сталкиваются с трудностями, но дружба, советы и поддержка друг друга помогут им со всем справиться. "Вам письмо"

В реальной жизни Джо и Кэтлин — конкуренты в книжном бизнесе и заклятые враги. Зато в интернете у них роман, в ходе которого выясняется, что они настоящие родственные души.