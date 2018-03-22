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10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
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10 фильмов, которые скрасят ожидание весны 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Вам письмо"
Для всех, кто устал ждать не календарную, а самую настоящую теплую и солнечную весну, Титр собрал десять красивых, вдохновляющих и немного волшебных фильмов, которые подарят желанное весеннее настроение.

"Бойфренд из будущего"

Однажды Тим узнает семейную тайну: оказывается, все мужчины в его семье могут путешествовать во времени. С этой минуты парня не остановить — он регулярно возвращается в свое прошлое, чтобы изменить ход событий в лучшую сторону.

"Пегги Сью вышла замуж"

Семейная жизнь героини плавно движется в сторону развода. Внезапно очнувшись в своем прошлом, она получает шанс подправить ход своей жизни и избежать будущих ошибок.

"Однажды"

Главный герой зарабатывает на жизнь тем, что днем чинит пылесосы в магазинчике своего отца, а вечером играет на улицах Дублина. Его песни посвящены девушке, которая разбила его сердце. Однажды с ним знакомится случайная прохожая, и эта встреча становится новым поворотом в жизни обоих.

"Грязные танцы"

Трогательная история, произошедшая в пансионате для отдыха состоятельных семей. Семнадцатилетняя Бэйби впервые видит красавца-танцора Джонни, в которого влюбляется без памяти. Дальше будет много страсти, романтики и любви.

"Про любовь. Только для взрослых"

Романтический альманах состоит из пяти смешных и абсолютно безумных любовных историй, произошедших на летних улицах Москвы, где несколько случайных людей оказались во власти любовной лихорадки.

"В гостях у Элис"

40-летняя разведенная мама двоих детей знакомится в баре с молоденьким парнем, которого вместе с двумя его друзьями приводит к себе домой для «продолжения банкета». Наутро хозяйка узнает, что ребята — обычные студенты, которых добрая мама Элис пожалела и пригласила пожить в доме дочери месяц-другой.

"Возвращение в Бургундию"

Свалившееся после смерти главы семейства наследство ставит героев, двух братьев и сестру, перед непростым выбором — продавать ли дом и землю или самим хозяйничать в винодельческом поместье, где они родились и выросли.

"Спасибо, папа"

Отец Верджине оставил дочери наследство размером в 50 миллионов долларов. Но завладеть деньгами девушка сумеет лишь в том случае, если выйдет замуж за армянина по имени Баргевос. Такое странное условие легко объяснимо: покойный родитель — выходец из Армении!

"Мужчины в большом городе 2"

Пять персонажей картины — мужчины с совершенно разными характерами и судьбами, которые сталкиваются с трудностями, но дружба, советы и поддержка друг друга помогут им со всем справиться.

"Вам письмо"

В реальной жизни Джо и Кэтлин — конкуренты в книжном бизнесе и заклятые враги. Зато в интернете у них роман, в ходе которого выясняется, что они настоящие родственные души.
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