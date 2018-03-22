Осторожно, спойлеры: сюжет «Венома» слили в сеть

Вслед за «Мстителями» и «Дэдпулом 2» в Интернете появилось описание сюжета грядущего «Венома» с Томом Харди в главной роли.

Эдди Брока (Том Харди) досрочно освобождают из тюрьмы. Его встречают жена ( Мишель Уильямс ) и дочка: последняя не узнает отца. Из-за этого Эдди напивается и засыпает в ближайшем лесу. Там же происходит крушение космического корабля, один из симбиотов (вымышленная раса аморфных внеземных существ — прим.) проникает в тело спящего Эдди. На место крушения прибывает группа ученых. На одного из них нападает второй симбиот, жертва погибает, но симбиот остается в теле убитого, о чем никто не подозревает. Третьего симбиота ученым удается поймать. Эдди хочет сбежать, но его ловят и оставляют в заточении.

Ученые ставят над Эдди эксперименты. Симбиот в его теле убивает мучителей, Эдди сбегает и возвращается в Сан-Франциско. Там он узнает, что правительственные агенты захватили его жену и дочь, после чего самовольно сдается властям. В заточении Эдди встречает третьего симбиота. Веном полностью овладевает Эдди, другой симбиот захватывает тело ученого. Начинается схватка. Веном побеждает, Эдди забирает своих жену и дочь, все они сбегают. В конце фильма зрителю показывают, что ученый, погибший в самом начале фильма, оживает — а значит, не за горами сиквел «Венома».

Фильм «Веном» выйдет в российский прокат 4 октября 2018 года, а тизер картины можно посмотреть уже сейчас: